TV-AKTUELL: Selena Gomez, her i New York 30. november

Selena Gomez vil være mer enn en kjendis folk tar bilder med

Selena Gomez (30) sier at mye er forandret etter at dokumentaren «Selena Gomez: My Mind & Me» kom ut.

Den amerikanske popstjernen og skuespilleren letter på sløret om det meste i dokumentaren som ble sluppet i forrige måned.

Kjærlighetssorg og sykdom er blant temaene – men Gomez snakker også om følelsen av ikke å bli tatt på alvor i intervjusituasjoner.

Da 30-åringen denne uken kastet glans under en spesialvisning av prosjektet i New York, forklarte hun i diskusjonspanelet at mye nå er forandret til det bedre. Ikke minst forholdet til fansen.

– Nå kommer folk bort og vil ha ordentlige samtaler med meg, og det setter jeg stor pris på, uttalte Gomez, ifølge Entertainment Tonight.

– Jeg vil mye heller ha et nydelig møte med folk fremfor bare å være en offentlig person de tar bilder med, la hun til.

REGISSØR: Alek Keshishian og Selena Gomez på en pressevisning av «Selena Gomez: My Mind & Me» i New York onsdag.

Også Alek Keshishian (58), som har produsert og regissert dokumentaren, var med på panelsamtalen i New York.

Han sa at mens mange kjendisdokumentarer er produsert av kjendisen selv, ønsket Gomez å åpne for et annet perspektiv enn bare hennes eget.

– Selena elsket tanken på at en annen person skulle studere livet hennes, sa Keshishian – som presiserte at det å overlate ansvaret for noe så personlig, er en stor tillitserklæring.

– Hun kjente hjertet mitt og var trygg på at jeg ville fange essensen av den Selena jeg har opplevd.

I dokumentaren snakker også Selena om bruddet med Justin Bieber (28). Hun beskriver perioden som «forvirrende».

– Men jeg tror at dette var noe som måtte skje, og at det til syvende og sist er det beste som har skjedd meg.

Dokumentaren vises på Apple TV +.