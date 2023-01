Se dokumentaren «What Really Happened to Richard Simmons»

På et tidspunkt var den eksentriske og flamboyante treningsguruen og TV-personligheten Richard Simmons «overalt». Men plutselig ble han borte. Kjendisnettstedet TMZ har dykket ned i mysteriet om kjendisen som forsvant.

VG har kun rettigheter til å vise «What Really Happened to Richard Simmons» i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se innholdet hvis du befinner deg i utlandet. Filmen er tillatt for alle aldersgrupper.