NRK-veteran Christian Borch går hardt ut mot dialekt i Dagsrevyen

Journalist-veteranen slakter NRKs USA-korrespondent Lars Os i ny bok. – Synd at han mener at det å bruke dialekt er en egotripp, sier reporteren selv.

«Han snakker en dialekt som er spesiell inntil det ubegripelige. Spørreordene i hans verden er kven, kessen, kesst og keffer. Hyggelig for folk i bygda når han sier det, vil jeg tro. Men hva med resten av nasjonens seere og lyttere?»

Dette lurer Christian Borch (78) på i sin nye bok, «Bak kulissene – minner fra et liv i journalistikkens skarpe ende».

Skytset er rettet mot NRKs Lars Os (35). Han har jobbet som statskanalens USA-reporter de siste par årene, og vært godt synlig på Dagsrevyen.

Der har han ordlagt seg på dialekten fra sitt hjemsted – Os i Østerdalen.

Dette har falt Borch, nyhetsanker i Dagsrevyen fra 2000 til 2010 og deretter i «Urix», tungt for brystet, etter utsagn i boken hans å dømme. Dette ble først omtalt av fagbladet Journalisten.

Borch viser til at Os tidligere har sagt til Aftenposten at seerne «må bli vant til det. Da slipper jeg å inngå for mange kompromiss».

«Fyren ser for ramme alvor ut til å mene at verden får se til å ta seg sammen for å tekkes ham – sånn at han skal slippe å måtte inngå kompromisser. Ideen om at han som formidlende journalist bør sørge for det stikk motsatte, ser overhodet ikke ut til å ha falt ham inn. Det virkelig tankevekkende er at NRK lar dette skje», skriver Borch.

NRK-veteranen har også et forslag til hvordan hans tidligere arbeidsgiver skal formulere sine stillingsutlysninger.

«For eksempel: “Stillingen åpner uante muligheter for uhindret narsissistisk egotripp”», melder Borch.

Viktigst å bli forstått

– Jeg synes det er litt synd at han mener at det å bruke dialekt er en egotripp, sier Os selv til VG på telefon fra Washington.

– Borch er jo tross alt en ekstremt erfaren og veldig god journalist som har hatt en lang og erfaringsrik karriere, så ja, det er litt synd å få dette.

Os mener at dialekt er en identitetsmarkør, men:

– Det viktigste handler om at du blir forstått og at du ikke snakker for grovt. Man må jo på en måte moderere seg når man jobber med journalistikk.

Os sier videre at det er få i Dagsrevyen som snakker dialekt.

– Men det har jo alltid vært en debatt i NRK, og det vil fortsatt være en debatt i NRK, om hvor mye dialekt du skal bruke på Dagsrevyen.

I Borchs bok heter det også:

«Lokaldialekter forstyrrer og distraherer den generelle forståelsen av det som blir formidlet; de er som sand på skøytebanen og hindrer fri flyt. Greit nok i lokalsendinger, men slik skal det ikke være i riksdekkende nyhetsformidling.»

Til VG sier Borch at han selv vokste opp i Bergen de første fem-seks årene av sitt liv, men måtte lære seg oslodialekt da familien flyttet til hovedstaden.

– Det ble for vanskelig å bare snakke bergensk.

Det ville han imidlertid ikke gjort i NRKs hovedsendinger for nyheter, for eksempel i en sak om internasjonal politikk, forteller han.

– For det ville avlede oppmerksomheten fra det jeg snakket om.

Alvorlige forstyrrelser

Borch understreker at kritikken er generell, og at Os er blinket ut som et eksempel – om ikke et helt tilfeldig et.

– Jeg tenker jo at han på et tidspunkt har uttalt at folk får ta seg sammen og forstå hva han sier, slik at han unnlater å gå på kompromisser. Og det er det jeg har reagert på, for poenget her er at det er ikke folk som skal ta seg sammen for å forstå en journalist.

Det er journalistens oppgave å gjøre seg så forstått som overhodet mulig, synes Borch.

– Og unngå alt som kan avlede oppmerksomheten fra det som er det indre budskapet. Og når man henfaller til bruk av dialekter som et svært lite antall mennesker kjenner til, så kan det komme til å oppstå forstyrrelser i den kommunikasjonen som er ganske alvorlig,

Identitet underordnet

Dialekt som identitetsmarkør bør være underordnet i Dagsrevyen, mener Borch.

– Da sier man jo i realiteten at journalistens identitet er et viktig poeng i seg selv. Det kan det nok være, men det er ikke hovedsaken. Journalistens oppgave er å formidle og ikke stikke seg selv frem med sine særegenheter.

VG spør Borch om ikke NRK har et ansvar for å speile språklig mangfold i Norge.

– Absolutt, og det gjør vi jo også, så ørene flagrer. Vi har jo et nett av distriktskontorer; det finnes ingen andre i verden som har en så utstrakt form for rikskringkasting som Norge har, med så mange lokalsendinger, så mange forskjellige type programmer med rot i lokalsamfunnet, og der har vi absolutt en oppgave, men ikke i hovedsendingene. De har en annen funksjon.

