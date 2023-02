TV-VETERAN: Katrine Moholt, her avbildet under et intervju med VG hjemme på Maura i 2020.

Ny jobb for Katrine Moholt: − Jeg er så gira

Katrine Moholt (49) skal lede et nytt program om barneoppdragelse.

Den som trodde at Moholt var ferdig som programleder etter at hun hoppet av «Skal vi danse» og «Allsang på grensen» ble nedlagt, må tro om igjen.

Moholt, som i mange år hjalp bønder og friere med å finne lykken i «Jakten på kjærligheten», skal denne gangen hjelpe familier med å oppdra barn.

– Vi ser jo hvordan oppdragelsen kan prege det voksne livet vårt, sier 49-åringen i kunngjøringen fra TV-kanalen.

Etterlyser deltagere

Programmet har ennå ikke fått noe navn, men kanalen søker nå etter familier som ønsker å være med.

– Vi skal stille spørsmål og gi foreldrene og barna utfordringer og oppgaver, forteller den påtroppende programlederen, som selv har tre barn i alderen ni til 27.

– Den viktigste jobben

På spørsmål fra VG om hva hun selv mener er hennes styrke i akkurat denne jobben, svarer Moholt:

– Det at jeg har tre barn selv gjør at jeg synes denne jobben er ekstra meningsfylt. Å være til stede for barna våre på en sånn måte at de blir rustet til å takle livet som voksne, er den viktigste jobben vi har som foreldre.

Moholt beskriver konseptet som «helt i sin gate».

– Jeg er så gira på å lære nye metoder og få nye verktøy som kan brukes i den mange ganger så utrolig krevende oppgaven det er å være foreldre.

Avlogget og pålogget

– Hva har du selv syntes har vært mest krevende med å oppdra barn?

– Det å ha tre barn, som alle er forskjellige, er det som gjør foreldrerollen så spennende og vanskelig. Når du tenker at du har knekket koden, så får du et nytt lite menneske som er helt forskjellig, og som kanskje trenger en helt annen tilnærming.

Hun legger til:

– Og så har vi 20 år på oss. Barndommen er en så kort fase, men den preger oss alle. Litt av et ansvar! Men du verden så gøy! Jo, mer avlogget vi er fra telefoner og nettbrett, jo mer pålogget er vi på barna våre. Bare det er en god start.

Vil endre liv

Hun går så langt som å mene at programmet kan være med på å endre livene til norske barn.

– Vi skal belyse og fokusere på hva som er viktig i barndommen, og hva vi som foreldre bør og ikke bør gjøre for å være med å skape trygge, velfungerende mennesker, sier Moholt.

Programlederen lover både latter og tårer når hun gyver løs på oppgaven med å gi norske barn «mer reflekterte foreldre».

– Det er ikke småtterier, men jeg har virkelig tro på at vi skal få det til.

Innspillingen starter på forsommeren. Familiene som blir med i serien, skal få tett oppfølging hele veien, blant annet av psykolog, opplyser TV 2.

– Varme og trygghet

Moholt kan skilte med 25 år på TV-skjermen og har tidligere vunnet publikumsprisen under Gullruten.

Hun startet karrieren i TV Romerike, hvor hun jobbet som nyhetsoppleser og programleder fra 1997 og frem til 2001, da hun fikk jobb i TV 2.

– Katrine Moholt er, med sin erfaring, varme og trygghet, perfekt for dette programmet. Vi er veldig glade for at hun takket ja til denne nye utfordringen, sier Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2.

