SPARKEN: Roiland har laget «Rick and Morty» siden 2013.

Justin Roiland sparket fra «Rick And Morty»

Skaperen av den populære animasjonsserien har mistet jobben etter at en voldssiktelse ble kjent.

Det bekrefter studioet Adult Swim på Twitter.

Der skriver de at de har avsluttet samarbeidet med Roiland, men at «Rick and Morty» vil fortsette. Serien har gått i seks sesonger, og Adult Swim bekrefter at sesong syv fremdeles er i produksjon.

I tillegg til å være skaper og produsent, har Roiland hatt stemmene til seriens to hovedkarakterer, Rick og Morty.

Bakgrunnen for avskjedigelsen er en siktelse fra våren 2020.

Det var NBC News som først omtalte siktelsen, men først i januar i år. Ifølge nyhetshuset dreier det seg om vold i hjemmet.

Roiland var i en høring tidligere i januar, og erkjente ikke straffskyld. Han må møte i retten i april.