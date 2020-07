SJEFEN OVER ALLE SJEFER: Paul Castellano, gudfar i Gambino-familien, i «Fear City: New York vs. the Mafia». Foto: Netflix

TV-serieanmeldelse «Fear City: New York vs. the Mafia»: I de verste familier

God PR for Rudolph «Rudy» Giuliani. Som vel kan trenge det.

«Fear City: New York vs. the Mafia»

Amerikansk dokumentarserie i tre deler

Premiere på Netflix 22. juli

Regi: Sam Hobkinson

I andre halvdel av 1970-tallet var New York i fullt forfall. Det store eplet var på konkursens rand, hele bydeler så ut som krigssoner og det var lovløse tilstander i gatene.

Det var med andre ord glade dager for byens dyktigste, best organiserte kriminelle. Fremst blant dem de fem mafiadynastiene som holdt byen i et jerngrep: Gambino-, Bonanno-, Colombo-, Genovese- og Lucchese-familiene.

FRA ETTERFORSKNINGSARKIVENE: Mafiabrødrene Nicky DeSimone og Petey Mush i «Fear City: New York vs. the Mafia». Foto: Netflix

Politiet hadde gitt opp, og nøyde seg med å arrestere en og annen fotsoldat sånn en gang iblant, om ikke annet så for å holde statistikken på et akseptabelt nivå. Men troen på at man noen gang kunne nå helt til toppene i hierarkiene – til bossene og kapteinene – var ikke-eksisterende.

Heller ikke FBI trodde det var mulig. Inntil en professor på Cornell University, G. Robert Blakey, pekte på en lov fra 1970, «the RICO act», som innebar en teoretisk mulighet til å gå organisasjonene som helheter i næringen.

AVLYTTINGSANALYSE: Marilyn Lucht i «Fear City: New York vs. the Mafia». Foto: Netflix

Veien dit var lang – og vanvittig ressurskrevende. «Fear City: New York vs. the Mafia» er historien om prosessene som ledet frem til rettssakene mot De Forferdelige 5 i 1985.

Den tre episoder lange dokumentaren befatter seg i forsvinnende liten grad med mafiaens historie i USA, men går rett inn i opptakten til den store saken. Historien fortelles av representanter for påtalemyndigheten, FBI-etterforskere (Marilyn Lucht: «Vet du hva lyden av et mafiakjøkken er? Egg som piskes i en bolle»), gamle mafiasoldater og bånd- og videoopptak fra den fem år lange etterforskningen.

HELTEN I HISTORIEN: Rudolph «Rudy» Giuliani, her avbildet i 2007. Foto: Thomas Nilsson / VG

Den fortelles ikke minst av Rudolph «Rudy» Giuliani, daværende statsadvokat for New York, senere ordfører i samme by og nåværende cheerleader for president Donald Trump.

Stil- og fortellermessig skiller den seg ikke all verden fra en dokumentar på History- eller Discovery Channel: Det går i snakkende hode-intervjuer, spoling på lydbåndsopptakere i mørke kjellerrom og arkivopptak fra TV og radio fra den gang da.

FOTSOLDAT: Johnny Alite i «Fear City: New York vs. the Mafia». Foto: Netflix

Historien om og historiene fra den amerikanske mafiaen har, for å si det mildt, vært gjenstand for en enorm mengde populærkultur. Så det kan vel sies å være smart av «Fear City: New York vs. the Mafia» å gå relativt dypt inn i ett aspekt ved den.

De knappe tre timene den varer, går fort. Men de gjør deg ikke så mye klokere enn en Wikipedia-artikkel om det samme temaet ville gjort.

Publisert: 23.07.20 kl. 13:52

