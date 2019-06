VETERANER: Hanne Sørvaag og Åge Sten Nilsen blir konkurrenter på TV. Her på pressetreffet i NRK fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

«Stjernekamp»-klare Hanne Sørvaag: – Kanskje nervene tar meg

MARIENLYST (VG) Åge Sten Nilsen (49) flytter til Trondheim og får lang reisevei når han og Hanne Sørvaag (39) blir rivaler i «Stjernekamp» til høsten.

Mens Sørvaag kan finne roen mellom slagene på meditasjonsrommet i leiligheten hjemme i Oslo, må Åge Sten Nilsen belage seg på å pendle til hovedstaden når «Stjernekamp» går på lufta på sensommeren.

Sarpsborg-artisten Åge «Glam» Nilsen har nemlig kjøpt nytt hus i Trondheim sammen med sin nye trønderkjæreste Christine Grande (28), og 1. juli går flyttelasset.

– Jeg flytter, og det gleder jeg meg veldig til. Og fortsatt er jeg kjempenyforelsket! Livet smiler – i kontrast til andre perioder i livet mitt, sier Nilsen når VG sammen med annen presse møter de ti nye «Stjernekamp»-artistene i NRKs lokaler fredag.

– Jeg får altså lang reisevei til «Stjernekamp», men det skal gå bra, forsikrer Nilsen.

Han skal synge om kapp med blant andre Hanne Sørvaag, som håper å dra nytte av de gode rådene hun selv har gitt andre opp gjennom årene. Stavanger-artisten har i flere omganger figurert som dommer i «The Voice», men nå skal hun altså selv i ilden og kjempe om dommernes og TV-seernes gunst.

– Jeg gleder meg. Det blir fint å stå. Jeg skal bruke all erfaring jeg har fra selv å sitte i jury og være coach for andre artister som har konkurrert på TV, sier Sørvaag

– Jeg pleier å si at de ikke er på vei til en boksekamp, og at de må gire ned. Det er bedre og sitte ned og meditere. Men jeg vet jo ikke hvordan det blir når jeg selv skal i ilden. Kanskje nervene tar meg, sier hun smilende.

ALLE: Her er «Stjernekamp»-gjengen samlet. Fra venstre: Adrian Jørgensen, Beate Slettevoll Lech, Åge Sten Nilsen, Andrea Santiago, Kim André Rysstad, Anette Amelia Hoff Larsen, Sondre Nystrøm, Kari Gjærum, Bilal Saab og Hanne Sørvaag. Foto: Trond Solberg, VG

Sørvaag er blant landets mest etablerte popartister og låtskrivere, og står bak hits som har solgt millioner av eksemplarer i 70 land. Blant annet har hun hatt sanger med i «American Idol» og ligget høyt på Billboard-lista i USA.

39-åringen har gitt ut mange album, den ferskeste singelen kun for få uker siden. Hun har deltatt i MGP flere ganger, både som artist og låtskriver. I 2012 svingte hun seg helt til topps i «Skal vi danse», og i 2017 deltok hun i «Hver gang vi møtes».

Sørvaag tror at noe av hemmeligheten er å klare å roe ned når det gjelder. Hun vet at fallhøyden i «Stjernekamp» ofte er stor for de mest etablerte artistene. Gjentatte ganger har nettopp de mest kjente røket ut veldig tidlig.

– Jeg får håpe at de som har støttet meg før og liker det jeg gjør, stemmer på meg nå også. Faren et ofte at TV-seerne kanskje tenker at de mest kjente ansiktene ikke trenger stemmene like mye som de andre. Men det gjør vi jo. Uansett er det umulig å si hvordan det går. Alt kan skje, sier Sørvaag, som likevel føler at hun har sin trofaste supportergjeng.

– Fansen min skjønner meg, sier hun.

Åge Sten Nilsen er ikke spesielt glad i konkurransebiten av «Stjernekamp», men er med bevisst for å skape blest om sine andre prosjekter, som musikaloppsetning i Spektrum før jul og ny plate i oktober.

– For meg er dette en feelgood-greie. Og ja, fallhøyden er stor, de etablerte forsvinner ofte fortest ut. Men ryker jeg ut i program to, så har jeg i hvert fått sagt alt dette, flirer han.

– Livet er uansett for kort til ikke å ha det gøy, legger han til.

Rocker Nilsen har en lang merittliste, både som soloartist, som frontfigur i Wig Wam og det nyere bandet Ammunition, og som musikal- og ensemble-artist. 49-åringen har konkurrert med sang på TV før, og det med stort hell. Wig Wam vant MGP i 2005 og ble dermed sendt videre til Eurovision Song Contest. Nilsen stakk også av med seieren i «Korslaget» i 2010. Han har i tillegg figurert som programleder i «The Singing Bee».

Han sier han er blitt invitert til «Stjernekamp seks ganger før, men ikke hatt tid.

På pressekonferansen gjorde han det klart hvilket forhold han har til elektronisk dansemusikk:

– Jeg hater EDM! Elektronisk drittmusikk, kaller jeg det. Men kjæresten min elsker det.

GJENGANGER-TRIO: Mona B. Riise, Kåre Magnus Bergh og Thomas Felberg på pressekonferansen. Foto: Trond Solberg, VG

Årets «Stjernekamp» er den åttende i rekken. Kåre Magnus Bergh (40) er programleder også i år. Ekspertdommerne Mona B. Riise (46) og Thomas Felberg (47) er stadig med.

Nytt i år er at Melodi Grand Prix blir en egen sjanger å konkurrere i. Der skal artistene bryne seg allerede i program to. Ingen artister ryker ut i program én, noe som betyr at alle ti får mulighet til å vise sine MGP-takter. Seks av de håpefulle har selv bidratt i MGP minst én gang.

Alle deltagerne i nye «Stjernekamp»:

Adrian Jørgensen (27) fra Bindal

Beate S. Lech (44) fra Volda

Andrea Santiago (18) fra Måløy

Kim André Rysstad (37) fra Valle i Setesdal

Anette Amelia Hoff Larsen (36) fra Bergen

Sondrey (24) fra Øyer i Gudbrandsdalen

Kari Gjærum (66) fra Porsgrunn/Notodden

Bilal Saab (19) fra Hasvik

Hanne Sørvaag (39) fra Stavanger

Åge Sten Nilsen (49) fra Sarpsborg

