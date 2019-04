SAMARBEID: Gry Molvær Hivju og Kristofer Hivju er både ektepar og kolleger. Foto: Frode Hansen / VG

Hivju-ekteparet: – «Game of Thrones» er en stor del av våre liv

Da Kristofer Hivju og Gry Molvær Hivju først så «Game of Thrones», ga de opp etter ti minutter. Nå har de brukt seks år av livet på serien – som familie.

– Vi så de første ti minuttene av aller første episode og tenkte «huff, dette var skummelt», og så sluttet vi å se på, innrømmer Kristofer.

– Det var emosjonelt krevende, medgir Gry.

– Det er klart, når du har en baby på armen og zombie på TV, det blir litt hardt, sier han.

MONSTRE: The Night King slik han fremsto i massakren ved Hardhome der han ledet hæren av levende døde. Foto: Helen Sloan/ HBO

Det var altså det første møtet ekteparet hadde med TV-serien som nå er blitt et fenomen og allemannseie. Da var de to jentene deres, som nå er 10 og 11 år, på småbarnsstadiet, og tid til TV-titting var såpass sjeldent at de hadde som nyttårsforsett å se mer på fjernsyn.

Noen år senere fikk Hivju selv tilbud om å bli med i universet, og fra sesong tre har han vært å se som Tormund Giantsbane av villfolket.

– Det var en familieavgjørelse, understreker Kristofer.

– Denne serien har jo vært en stor del av våre liv – seks år er lang tid. Det var ikke en beslutning bare Kristofer skulle ta. Det påvirker mitt liv, vårt liv og barnas liv og hvordan de livene skal leves, sier Gry og påpeker:

– Det er også en avgjørelse ut over oss, for du trenger et apparat for å gjennomføre seks år på den måten vi har gjort. Det hadde ikke gått uten veldig dedikerte besteforeldre.

VÅREN KOMMER: Gry og Kristofer på Ekeberg i Oslo. Foto: Frode Hansen / VG

I et halvt år eller mer årlig, har hun og barna vært med Kristofer på innspilling så mye de har kunnet.

– Hvordan har dere fått logistikken til å gå opp?

– Det har på ingen måte vært friksjonsfritt, sier Gry.

– Vi har prøvd og feilet. Det var viktig for oss når vi gikk inn i et så langvarig prosjekt at vi kunne leve i samme virkelighet, at vi ikke fikk hvert vårt liv.

Hun har bakgrunn fra NRK, som programleder samt regissør og produsent på dokumentarer, og har nå produksjonsselskapet Tindefilm sammen med Kristofer og to andre.

– Det ble viktig etter hvert å frigjøre egen tid. Med eget selskap som produserer dokumentarer styrer du tiden mer selv. Men vi har jobbet veldig mye for å få det til å gå i hop – klippere har flydd inn og jeg har klippet dokumentar mens Kristofer har vært på jobb, forteller hun.

Mens Kristofer spilte inn «Beck» i Sverige, klippet Gry sine prosjekter der.

– Men han er jo ikke på jobb hele tiden, det er tid etterpå, fridager og helger. Det viktigste for oss er å få en kontinuitet også for jentene våre. Vi har jo nøyaktig samme tidsklemme vi som alle andre, vi har den bare i flere tidssoner, sier hun smilende.

STOR ROLLE: Kristofer Hivju som Tormund Giantsbane. Her med Jon Snow og en gjeng andre på vei for å prøve å redde verden i sesong 7. Foto: Helens Sloan/HBO

Hele familien i aksjon

En stund prøvde de å være «satellitter» som reiste inn og ut av hjemmet sitt i Oslo, men det syntes jentene ble for urolig.

– Det var alltid noen på vei ut døra. Da har det vært mye bedre å dra alle sammen, og når klokken er fem på ettermiddagen har vi ofte et vanlig familieliv, sier Gry

Sånn sett ser de på « Game of Thrones »-perioden som en lærerik og fin tid som familie.

– Det skal sier at Kristofer også er flink til å gi rom, og han har stilt veldig opp på prosjektene som er våre sammen, sier hun.

Nå som «Game of Thrones» er ferdig, skal de jobbe heltid videre på neste fellesprosjekt – en dokumentarseire for NRK om Olav den hellige der de begge er programledere.

Hivju som vindmaskin

– Hvordan er det å jobbe sammen i tillegg?

– Vi deler det å ha høye ambisjoner og ønske at prosjektene vi gjør skal bli best mulig. Vi har samme lidenskap. Også synes vi det er gøy. Jeg synes det er veldig gøy når Gry har sine prosjekter og briljerer som regissør, sier Kristofer.

– Kristofer kommer ofte med veldig gode innspill på manus og dramaturgi. Han har vært alt fra manuell vindmaskin til kameraassistent og har slept tungt utstyr opp fjellsiden. Vi deler den genuine interessen for å lage gode fortellinger på film, sier hun.

Gry ler når vi spør om hun med sin regibakgrunn har klart å la være å komme med regiråd til ektemannen.

TEAM: Kristofer medgir at han har fått tips av regissør-kona underveis i «Game of Thrones». Foto: Frode Hansen / VG

– På «Game of Thrones» er det så hierarkisk oppbygd at der ... begynner hun.

– Det er ofte du sitter bak monitor og gir meg noen nikk, skyter Kristofer inn og fortsetter:

– Jeg har fått god feedback fra deg. Det er ofte du hvisker meg i øret og sier «pass på det». Det er jo en faglig sykdom, sier han og ler.

– Ja, det er jo det. Når jeg glemmer at jeg ser på Kristofer, da er det bra, fastslår Gry med et smil.

Nå har de også sett serien – begge to.

– Jeg kjempet for at Gry skulle se den. Hun ble hekta til slutt – etter tre år med tvang, sier han flirende.

Publisert: 12.04.19 kl. 19:30