NY ARBEIDSGIVER: Erik Follestad går til Discovery hvor han er tiltenkt en rolle både som programleder innen underholdning og som bidragsyter til sportssendingene. Men han fortsetter i Spårtsklubben i VGTV. Foto: Terje Bendiksby

Erik Follestad går til Discovery

Tidligere i sommer ble det kjent at han slutter i TV 2. Nå er det klart at Discovery blir hans nye arbeidsgiver. Follestad blir dermed kollega med turkameraten Jon Almaas fra 71 grader nord.

Nå nettopp

Follestad (31) har vært TV 2s faste hockeyeekspert etter at han la opp i 2016.

– Jon Almaas og jeg er blitt gode venner og han har gitt meg gode råd underveis i denne prosessen, sier Erik Follestad til VG.

Mange vil huske at de to begynte innspillingen av «71 grader nord» med et noe anstrengt forhold. Follestad mente blant annet at Almaas opptrådte som en besserwisser og uttrykte misnøye med at programlederveteranen tok for mye styring.

Underveis i serien ble imidlertid TV-seerne vitne til hvordan den tidligere ishockeyspilleren og Almaas ble stadig bedre kamerater.

- Jeg har spilt mye golf med Jon Almaas i sommer, sier Follestad som spøkefult forteller at nå har han fått oppskriften på hvordan han skal inkassere sin første «Gullrute».

Discovery opplyser til VG at Follestad er tiltenkt en rolle både som programleder innen underholdning og som bidragsyter til sportssendingene.

– Jeg skal lage minst ett program denne høsten og det jobber vi med nå. Da skal jeg også ha med meg en med-programleder, men hvem det blir kan jeg ikke si noe om nå. Jeg skal også jobbe med OL både sommer og vinter, så nå får bare håpe at det blir noe av, sier Follestad.

SKAL VI DANSE: Høsten 2017 var Erik Follestad med i «Skal vi danse» på TV 2, men han og partneren og Lillian Aasebø ble slått ut tidlig i konkurransen. Foto: Frode Hansen

Etter at Follestad la opp som ishockeyspiller i 2016 har han vært å se i Spårtsklubben på VGTV, flere programmer på TV 2, blant annet «Skal vi danse» høsten 2017 og nå sist altså som en av deltagerne i 71 grader nord: Norges tøffeste kjendis.

Erik Follestad vil fortsette i i sin rolle hos Spårtsklubben i VGTV.

– Det er jeg glad for, og det er viktig for meg, sier Erik Follestad.

Publisert: 20.08.20 kl. 11:43

