TVILLINGER: Emil (t.v.) og Silas Massa Vasstrand, her på premierefesten til «Funkyfam» for halvannen uke siden. Foto: Espen Solli / TV 2

«Funkyfam»: Singel Emil kupper følgere fra Silas

Det er ikke bare storesøster Jørgine Massa Vasstrand (30) som er populær på Instagram. Brødrene Silas (22) og Emil (22) har også mange fans.

Tvillingene har imidlertid et stykke igjen før de kan smykke seg med like stort antall følgere som bloggersøsteren Jørgine, eller «Funkygine», som hun kaller seg.

Mens Jørgine i skrivende stund nærmer seg 600.000 tilhengere på Instagram, har Emil om lag 65.500 følgere og Silas cirka 64,200.

Grunnen til Emil har flere følgere enn Silas, er enkel – mener de to. Emil er nemlig singel, mens Silas i vår ble kjæreste med tidligere «Idol»-deltager Victoria Karlskås Andersen (19).

– Da jeg fikk dame, fikk Emil plutselig 1000 flere følgere enn meg. Så sånn kan det spille inn å få seg kjæreste. Men det hindrer ikke meg i å være sammen med Victoria, sier Silas når VG møter ham, Emil og resten av slekten på pressetreff for halvannen uke siden.

TV-AKTUELLE: F.v.: Silas, Trude, Noah, Jørgine, Morten og Emil. Foto: Espen Solli / TV 2

Sammen er de aktuelle i realityserien «Funkyfam» på TV 2 Livsstil og Sumo. Jørgine er i tillegg med i «Skal vi danse», der hun lørdag sikret seg en plass i kvartfinalen.

– Med andre ord har jeg herredømme, flirer en fornøyd Emil, som synes det er hyggelig med økt interesse fra det motsatte kjønn. Han er imidlertid klar på én ting: Jo mer kjent man blir, desto vanskeligere er det å finne den rette.

– Det er ikke lett å finne en jente som vil være med meg som person, og ikke bare på grunn av den statusen jeg har fått. Så jeg prøver ikke å miste hodet. Mange er nemlig bare ute etter status, mener Emil.

Tvillingene er veldig like, men Silas klippet nylig håret kort, mens Emil har beholdt de lange krøllene.

– Er det for at kjæresten skal se forskjell?

– Nei, det er det ikke. Hadde hun ikke sett forskjell på meg og broren min, kunne vi ikke vært sammen, ler Silas.

– Hva er den største forskjellen på dere?

– Emil liker oliven, og det gjør ikke jeg, svarer Silas.

Emil skyter inn:

– Jeg er mer følsom og romantisk. Silas er litt hissigere.

Uttalelsen faller i dårlig jord hos broren.

– Nei, nei, nei! Det må du ikke sitere ham på! Da får han enda flere følgere, mens jeg kommer til å miste mine, utbryter Silas og legger til:

– Skriv at jeg er mest kjærlig. Eller forresten – hold deg til det med olivenen.

BRØDRE: (F.v.): Silas, Noah og Emil på pressetreff for litt over en uke siden. Foto: Espen Solli / TV 2

I likhet med Jørgine motiverer og inspirerer tvillingene følgerne sine med treningstips. Og de elsker å være på TV.

– TV 2 har filmet oss i mange timer daglig, men vi følte oss trygge og avslappet. Vi vet at de ikke ønsker å sette oss i et dårlig lys.

I en teaser for en fremtidig episode ser man til og med at Silas er filmet splitter naken mens han sitter på do.

– Det er helt naturlig å bæsje, så det gjorde mg ingenting. Kropp er kropp, sier 22-åringen.

De halvt italienske guttene kommer fra Ålesund, men har flyttet til Oslo for å studere. Silas studerer markedsføring og merkevareledelse, mens Emil studerer kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling.

Planene er på sikte å starte en business sammen.

– Det har alltid vært en drøm å starte noe eget. Derfor har vi valgt ulike studier som matcher hverandre. To hjerner kan tjene masse penger, sier de og smiler.

Også lillebror Noah Menozzi Vasstrand (17) merker økt popularitet etter at han ble kjent via Jørgine – og nå også selv har stor plass i TV-serien. Nærmere 32.000 følgere har han på Instagram. I likhet med Emil er Noah singel.

– Jeg har alltid vært glad i oppmerksomhet, men jeg er kresen når det gjelder damer. Og pysete. Egentlig trives jeg best hjemme på lørdagskvelden sammen med mamma og god mat, smiler 17-åringen, som går i tredje klasse på videregående i Ålesund. På fritiden spiller han fotball.

