Her er alle «Skal vi danse»-deltagerne: Per Sandberg og Bahareh Letnes blir rivaler

OPERAEN, OSLO (VG) Per Sandberg (59) og Bahareh Letnes (29) har stått sammen i tykt og tynt det siste året. Nå skal de konkurrere mot hverandre i beste sendetid.

Oppdatert nå nettopp

Allerede i juni i år kunne VG presentere flere navn som er aktuelle i høstens «Skal vi danse», deriblant kjæresteparet Sandberg og Letnes. På en pressekonferanse i Operaen tirsdag formiddag presenterte TV 2 alle kjendisene som har takket ja til dansekamp (se hele listen lenger ned i artikkelen).

Både sandberg og Letnes har en god porsjon vinnerinstinkt, skal vi tro paret. Sandberg sier først han vil danse helt til premieren, før han bedyrer at han regner med å komme lenger enn Letnes i konkurransen.

Hun parerer med et smil:

– Det er viktig for meg å komme lenger enn Per. Jeg blir deprimert hvis jeg går ut før han.

Sandberg understreker at selv om de har holdt tett sammen side de sto frem som par, har de også utfordret hverandre.

– Vi har vært rivaler det siste året. Vi har drevet intern debatt for å bli best mulig på alt mulig. Men vi har ikke danset så mye, sier Sandberg.

SVINGOM: Bahareh Letnes og Per Sandberg tester ut noen trinn i foajeen i Operaen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Persisk dans

– Hvem er best til å danse?

– Det er nok Bahareh som er danseren, svarer Sandberg kjapt, men kjæresten kontrer:

– Selskapsdans er det nok Per som er best i. Det eneste jeg kan, er persisk dans.

– Det blir jo gjerne lettkledde damer og heftige bevegelser, hva tenker dere om det?

– Lettkledd er en definisjon, jeg skal danse tettkledd. Jeg skal ta med mine egne uniformer, sier Sandberg.

– Det å danse med andre er bare positivt og hyggelig. Jeg gleder meg til å lære å danse, forsikrer Letnes.

Sandberg svarer imidlertid et klart og tydelig «ja» på spørsmål om han er sjalu.

– Jeg er grusomt sjalu.

Når VG spør om han mener det seriøst, gjentar han:

– Ja, voldsomt.

Kjæresten avdramatiserer likevel det hele.

– Slutt å tulle, sier hun smilende til Sandberg.

«Skal vi danse» får premiere lørdag 31. august. Katrine Moholt (45) og Anders Hoff (43) gjør reprise i programlederrollene.

TV-deltagelsen er ikke den første for kjæresteparet. Tidligere i år stilte begge opp i TV3-serien «Charterfeber», som også dukker opp på TV til høsten. Sandberg sa til VG tidligere i sommer at han mener «Charterfeber» har endret kjærestens liv til det bedre.

Letnes sier hun har tenkt på at det kan bli for mye av det profilerte paret på TV i høst.

– Vi har sagt nei til mer enn vi har sagt ja til, sier Sandberg.

I tillegg er Sandberg en av kjendisene som på nyåret dukker opp i nå ferdiginnspilte «Farmen kjendis» på TV 2. Letnes skal også ha vært høyaktuell for sistnevnte, men ble droppet i innspurten.

– Til «Skal vi danse» fikk begge to tilbud, og de ville sterkt ha med oss begge to, sier Letnes.

Sandberg sier han foreløpig ikke har innhentet råd fra Frp-kollega Carl I og hans kone Eli Hagen, som begge var med i «Skal vi danse» i 2013.

Disse skal også svinge seg på parketten i høst:

Sandra Borch (31), Sp-politiker

Christian Strand (39), programleder

Aleksander Hetland (36), svømmer

Isabel Raad (25), influencer

Emilie «Voe» Nereng (23), tidligere toppblogger

Jan Tore Kjær (50), tidligere ishockeyspiller

Adrian Sellevoll (21), realitykjendis og musiker

Trine Haltvik (54), tidligere håndballspiller, nå trener

Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30), treningsblogger

Victor Sotberg (28), programleder og YouTuber

Den tidligere Frp-toppen har stått utenfor politikken etter han ble gitt avskjed i nåde som fiskeriminister i august 2018. Det skjedde etter at han brøt sikkerhetsrutiner under et privat feriebesøk i Iran. Det var i denne sammenhengen det kom frem at Sandberg var blitt kjæreste med iranskfødte Bahareh Letnes.

Nyheten om romansen vakte voldsom interesse, og paret har siden åpnet opp for all verden om hvordan kjærligheten begynte å blomstre. De to har også blitt møtt med stor skepsis fra en rekke hold, og Letnes skal ha mottatt døstrusler.

I fjor høst presenterte Sandberg og Letnes sine erfaringer og refleksjoner i boken «Fremmede makter har flyttet inn: Justismord og politisk drap» – en utgivelse som fikk terningkast to av VGs anmelder.

Nylig uttalte Sandberg at han planlegger «brutalt politisk comeback».

Publisert: 06.08.19 kl. 10:59 Oppdatert: 06.08.19 kl. 15:08