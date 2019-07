«SUITS»-DUO: Meghan Markle og Patrick J. Adams. Foto: Pa Photos/NTB Scanpix

Avslører hertuginne Meghans «Suits»-comeback

Skuespiller Patrick J. Adams forteller i et intervju at hertuginne Meghan blir å se i siste sesong av den populære TV-serien.

Nå nettopp







Hertuginnen som startet sin skuespillerkarriere tidlig på 2000-tallet, fikk sitt store gjennombrudd med TV-serien «Suits» fra 2011.

I 2017 ble det kjent at Meghan Markle sluttet i den populære TV-serien fordi hun skulle gifte seg med prins Harry.

Nå avslører skuespiller Patrick J. Adams, som spiller karakteren Mike Ross, at Markle gjør et ørlite comeback som skuespiller. Adams’ karakter er i serien gift med hertuginnens karakter Rachel Zane.

– Det er en telefonsamtale med Rachel hvor hun sier: «Ha det bra, jeg elsker deg». Jeg synes det er en åpenbar måte å vise at hun fortsatt er en del av serien, sier Adams i et intervju med Entertainment Tonight.

Han påpeker riktignok at hun ikke vil være fysisk til stede.

les også TV-stjernepar ble foreldre for første gang

Adams’ karakter forsvant også ut av serien samtidig med Markle, men blir altså å se i den niende sesongen.

– For Mike er det bare en tur til New York. Han er i Seattle. Mike og Rachel lever livet sammen der, og det høres ut som det går bra. For meg virker det som om Mike har det fint, fortsetter han.

– Mike og Rachel har det bra. De er lykkelige.

Publisert: 17.07.19 kl. 04:39