Klagestorm mot sexy Pussycat Dolls

Comebacket på britiske «X Factor: Celebrity» lørdag var i drøyeste laget, mener mange.

Medieovervåkningsorganet Ofcom bekrefter overfor nyhetsbyrået WENN at de har mottatt 419 klager etter at amerikanske Pussycat Dolls gikk på scenen.

Klagestrømmen dreier seg i hovedsak om at opptredenen var for sexy såpass tidlig på kvelden, og at fremføringen var upassende for det yngste TV-publikumet.

Noen går så langt som å sammenligne ITV-showet med mykporno. Også i sosiale medier herjer debatten.

«Hva i helvete! Pussycat Dolls nesten nakne på scenen med «lap dance». Min ni år gamle datter satt og så på med meg, ærlig talt, dette er feil!», raser en kvinne.

«Ikke rart at unger sliter med selvbildet. Dette burde ikke vært lov!», tordner hun videre».

En annen reagerer med følgende utbrudd:

«Et absolutt respektløst spetakkel fra Pussycat Dolls.»

Gruppen, som består av Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Kimberly Wyatt, Ashley Roberts og Jessica Sutta, var iført dristige latekskostymer mens de fremførte en medley av sine mest berømte låter, samt nye «React».

– Vi vurderer klagene om brudd på våre kringkastingsregler, men har ennå ikke bestemt om vi skal granske saken, sier en ikke navngitt talsperson for Ofcom, Storbritannias regulerings- og konkurransemyndighet for kommunikasjonsindustrien.

Også mange andre medier omtaler kontroversen, som Sky News og Daily Mail.

Mange fans mener imidlertid at kritikerne må roe seg. «Fantastisk», skriver flere, mens andre mener det er et tankekors at det er flest kvinner som har hisset seg opp. Denne kvinnen mener at andre kvinner i stedet burde støtte jentegruppen:

Pussycat Dolls selv har til gode å kommentere oppstandelsen i kjølvannet av opptredenen, men Nicole Scherzinger har postet klipp fra showet med teksten «Dette forventet jeg ikke» – som kanskje er en reaksjon på nettopp kritikken:

Pussycat Dolls bekreftet kun for få dager siden at de gjør comeback og legger ut på verdensturné – ti år etter at de ble oppløst for i stedet å satse på solokarrierer. Besøket på «X Factor», der Nicole Scherzinger er fast innslag som en av dommerne, var bare en smakebit på det fansen har i vente.

Pussycat Dolls hadde sin storhetstid på 2000-tallet og er kjent for hitlåter «Don’t Cha», «Buttons» og «Stickwitu». Opprinnelig så gruppen dagens lys i 1995, da som burleskdansere i Los Angeles.

Kvinnene har alltid hatt et sexy image. Tilbakeblikk på da gruppen skulle lære bort heftig dans i 2009:

Publisert: 03.12.19 kl. 07:53

