HGVM-GJENGEN: Chris Holsten (t.v.), Tuva Syvertsen, Morgan Sulele, Frida Ånnevik, Odd Nordstoga, Linnea Dale og Aslag Haugen. Foto: TV2

VG anmelder «Hver gang vi møtes» – låt for låt

I kveld er det Frida Ånnevik som hylles, etter ti år som plateartist. VGs anmelder vurderer fremføringene fortløpende.

35-åringen fra Hamar var prisbelønnet allerede før hun albumdebuterte i 2010; året før fikk hun plateselskapet Grappas debutantpris.

Senere har det blant annet blitt en rekke Spellemann-nominasjoner, og flere av disse endte med trofé. Hun har også Prøysenprisen på CV’en.

I kveld er hun hedersgjest på Kjærnes gård i Våler, og gjøres stas på av sine artistkolleger Chris Holsten, Tuva Syvertsen, Morgan Sulele, Odd Nordstoga, Linnea Dale og Aslag Haugen.

VGs anmelder Marius Asp ruller terning for hver opptreden, og du kan selv gi ditt terningkast under her.

Publisert: 15.02.20 kl. 20:15 Oppdatert: 15.02.20 kl. 20:37

