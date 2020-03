TÅREVÅT: Jan Thomas led mange kvaler underveis i Sør-Afrika, da han måtte sende den ene frieren etter den andre hjem til Norge. Foto: SKJERMBILDE/TVNORGE

Jan Thomas søkte kjæreste: Sånn gikk det

SPOILER-ADVARSEL: Hvis du ikke vil vite utfallet av «Jan Thomas søker drømmeprinsen», må du stoppe å lese nå.

I fem uker i fjor høst kjempet 12 håndplukkede friere om 52-åringens hjerte. Resultatet er dokumentert gjennom 11 uker på TV.

DPlay ligger én uke foran lineær-TV i sendeskjemaet, så alle som har følger med på strømmetjenesten, vet hvordan det endte.

Jan Thomas ønsker ikke å uttale seg om utfallet av serien før siste episode også er vist på TVNorge om en uke. Først da vil han informere omverdenen om hvordan det står til med kjærlighetslivet i dag – et halvt år etter innspillingen. De som vil vite hvem han til slutt valgte, eller om han i det hele tatt valgte noen, kan lese videre.

VALGETS KVAL: Jan Thomas i Sør-Afrika omgitt av Harlem Alexander (t.v.) og Thor Ottarson Eikland. Foto: SKJERMBILDE/TVNORGE

Det er blitt mange tårer og følelsesutbrudd underveis, og så vanskelig var det for Jan Thomas å bestemme seg at han rett og slett ikke klarte det. Da Harlem Alexander (32) og Thor Ottarsson Eikland (28) sto klare for å få den avgjørende beskjeden, forklarte Jan Thomas at han trengte mer tid.

Selv om han «kjente på et voldsomt begjær for begge» og var klar for «å ta den helt ut», ville han vente.

Dermed ble seerne snytt for «det endelige oppgjøret». I stedet fikk Jan Thomas utvidet tid hjemme i Norge til å utdype de to bekjentskapene, uten kamera på slep. Etter to måneder var utfallet klart: Valget falt på Harlem.

Jan Thomas og Harlem forelsket seg i hverandre, og da siste episode ble spilt inn to måneder etter hjemkomsten til Norge, konkluderte de med at de var kjærester.

KJÆRESTER: Jan Thomas og Harlem Alexander hjemme i Norge. Foto: SKJERMBILDE/TVNORGE

– Jeg har valgt å satse på et forhold med Harlem. han får meg til å smile og føle meg veldig fin, ikke bare på utsiden, men også på innsiden. Nå når jeg endelig har fått noen i livet mitt føles det så trygt og riktig, sier han til TV-kamera.

Harlem, som har vært tydelig på at han er redd for å bli såret og derfor ikke har så lett for å slippe Jan Thomas inn på seg, konkluderer med at det nå føles helt naturlig.

– Jeg vet ikke om jeg har vært forelsket før, men det jeg kjenner nå er noe veldig fint og sterkt. Sånn som Jan Thomas og jeg holder på nå, så går det vel bare én vei, sier han til programleder Synnøve Skarbø.

Jan Thomas og Harlem demonstrerer de varme følelsene med å kysse hverandre foran TV-seerne for aller første gang.

– Det å kjenne på ekte kjærlighet igjen etter så mange år, er helt fantastisk, sier Jan Thomas og legger til at det er første gang siden ekteskapet med Christopher Mørch Husby (30) at han har tillatt seg selv å gå så langt.

– Helt magisk, sier han.

KYSSET: Programleder Synnøve Skarbø har purret på kyss underveis i serien. Det kom først i siste episode, da Jan Thomas og Harlem viste sin forelskelse. Foto: SKJERMBILDE/TVNORGE

Thor innrømmer på TV at han er lei seg, men at han respekterer Jan Thomas’ valg.

– Jeg kan ikke be deg benekte følelsene dine for en annen person. Derfor synes jeg det er fint at du tar det videre med Harlem, selv om det er sårt, sier 28-åringen og legger til at han er minst like glad i Jan Thomas nå som i Sør-Afrika.

SKUFFET: Thor Ottarsson Eikland feller noen tårer når han får besøk av Jan Thomas hjemme i Norge. Men han vet da allerede at Jan Thomas har valgt Harlem. Foto: SKJERMBILDE/TVNORGE

I jakten på drømmeprinsen fikk Jan Thomas for øvrig hjelp fra eksmannen Christopher. De to ble kjærester i 2008 og var gift i seks år, før det ble slutt i 2015.

Christopher, som besøkte Sør-Afrika under innspillingen, ga Jan Thomas velmente råd. 30-åringen har selv funnet kjærligheten på nytt, i eiendomsmegler Julian Bjørnerem Hol (26), som han i februar postet bilde av på Instagram.

Kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Discovery er fornøyd med at Jan Thomas lyktes med sjekkingen.

– Vi er utrolig glad på deres vegne. Resultatet er jo helt etter oppskriften. Det er blitt nydelige TV-øyeblikk, og det er blitt kjærlighet, sier hun til VG.

Da VG møtte Jan Thomas i november i fjor, etter at kameraene var skrudd av, uttalte han om innspillingen at «dette er nok det fineste, vakreste og vanskeligste jeg har vært med på».

Om kjærligheten fortsatt blomstrer mellom ham og Harlem nå flere måneder senere, får vi vite om en uke.

Publisert: 30.03.20 kl. 23:30

