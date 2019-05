TV-PROFIL: Ola-Conny Wallgren er et populært TV-fjes både i Sverige og Norge. Foto: Kanal 5/Discovery

Ola-Conny singel igjen

Et halvt år etter at han forlovet seg, er «Ullared»-kjendis Ola-Conny Wallgren (55) ungkar igjen.

Ola-Conny Wallgren har brutt med sykepleieren Camilla (37).

– Det er et litt ømtålig tema, men ja, vi er ikke sammen lenger. Vi har gått hver til vårt. Hun og jeg hadde nok litt ulike tanker og ideer om hvordan livet skulle være. På en måte kan man si at vi trakk i hver vår retning, sier han til det svenske ukebladet Hänt.

Paret forlovet seg i oktober i fjor, men røpet ikke nyheten for omverdenen før to måneder senere. Da hadde de to kjent hverandre i et år.

– Vi funker bra sammen, uttalte han til Hänt den gangen.

Nå har pipen fått en ganske annen lyd.

– Vi passet ikke sammen, sier TV-kjendisen nå om kjæresten – som han kun har omtalt ved fornavn.

Den svenske 55-åringen – i vår i aksjon på norske TV-skjermer i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» – har tre barn fra et tidligere forhold. Han har tidligere snakket i Se og Hør om hvor tungt det var da ekteskapet tok slutt etter 20 år.

At det nye forholdet også gikk dukken, er lettere å takle.

– Hadde dette skjedd i mine yngre dager, ville jeg vært knekt i et år. Men nå har jeg vært gjennom så mye. Selvsagt er jeg lei meg, men jeg kan bare konstatere at hun og jeg ikke ønsket det samme, sier Ola-Conny.

Ola-Conny ble først kjent gjennom «Ullared». Siden har det ballet på seg med TV-serier, deriblant svenske «Farmen VIP» og «En sterk reise med Morgan & Ola Conny».

TV-profilen jobber imidlertid fortsatt «på gulvet» på Gekås. Han forklarte nylig til VG at kroppen sa stopp for et par år siden, og at han har måttet lære eg å ta det mer med ro.

– Da jeg gikk på veggen stoppet alt. Det tok et helt år før jeg ble bra igjen. Jeg var riktignok ikke sykemeldt, men jeg tok det mye roligere enn jeg hadde gjort tidligere. Jeg mistet både håret og hukommelsen, og det gjorde meg veldig redd.

Publisert: 20.05.19 kl. 17:15