Kraftig nedgang for «Farmen kjendis»-finalen

866.000 seere på det meste fikk med seg avslutningen på årets «Farmen kjendis», mens drøyt 100.000 benket seg foran den kontroversielle Michael Jackson-dokumentaren.

Tallene for «Farmen kjendis»-finalen søndag er langt lavere enn toppåret da Lothepus vant. 866.000 så gårsdagens sending – på det meste, mens gjennomsnittlig antall seere gjennom hele episoden, landet på 758.000.

1,5 millioner seere på det meste fikk med seg at Lothepus vant den aller første runden av «Farmen kjendis» i 2017. Snittallet på finalesendingen landet den gangen på 1,3 millioner seere. Aldri har en «Farmen»-finale – hverken før eller siden – lokket så mange.

TV 2 er likevel godt fornøyd med tallene for finalesendingen.

– Igjen har «Farmen kjendis» samlet folket, og årets sesong ble avsluttet med en thriller av en finale hvor Tiril Sjåstad Christiansen til slutt gikk av med seieren. 768.000 seere har i snitt fulgt denne sesongen (Total Screen Rating) og finalen av «Farmen kjendis» ble i snitt sett av 758.000. «Farmen kjendis» og «Torpet kjendis» har engasjert både lineært og digitalt og fått massiv presseomtale i hele vår.

I fjor benket 1,1 millioner seg foran kjendisoppgjøret i «Farmen», der Pål Anders Ullevålseter knuste konkurrentene.

I desember i fjor var det 782.000 som så Tonje Frøystad Garvik vinne finalen i vanlige «Farmen», mens i 2017 fikk 900.000 med seg at Halvor Sveen vant. I 2016 fikk over 1,2 millioner seere med seg at Laila Lockert stakk av med seieren.

Jackson-dokumentaren

En annen stor snakkis i forrige uke var den omstridte dokumentaren på NRK2 om Michael Jackson og påstander om overgrep mot små gutter. Første del av to ble vist sent søndag kveld, kl 22.50.

NRK melder at 101.000 seere totalt fikk med seg dokumentaren, og at markedsandelen ligger på 20 prosent. Da er tallene for nettseing inkludert.

– Første episode er sett av 85.000 i NRK TV, andre av 39.000, opplyser analysesjef i NRK, Kristian Tolonen og legger til:

– Ganske friske tall for en dokumentar, en god del høyere enn normalt for en innkjøpt dokumentar.

