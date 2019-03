OPPGITT: Yousef Hadaoui i onsdagens episode, der han valgte å droppe ut av konkurransen. Foto: TVNORGE

Yousef Hadaoui trakk seg fra «71 grader nord»: – Passet ikke inn

TV-kjendis Yousef Hadaoui (38) tror han hadde blitt hentet med luftambulanse om han hadde fortsatt ferden mot Nordkapp.

Publisert: 14.03.19 21:55







Innspillingen av «71 grader nord» ble rett og slett for tøff for den kontroversielle komikeren, kjent fra «Svart humor» og «Satiriks» på NRK. Han kom ikke lenger enn til andre episode før han valgte å gi seg frivillig.

– Jeg er en bygutt og hører hjemme i asfaltjungelen, konkluderer han overfor VG.

Hadaoui vil ikke beklage humorstunt: Angrer ikke

Det var tydelig for TV-seerne tidlig i torsdagens episode av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» at Hadaoui strevde og mistrivdes. Han havnet i munnhuggeri med flere, og det hjalp lite at Guro Fostervold Tvedten (44) prøvde å motivere.

Guro Fostervold Tvedten: – Jeg var i mitt livs dårligste form

Hadaoui kjente lite til realitykonseptet fra før og var overhodet ikke innstilt på en så strabasiøs opplevelse.

– Sannheten er at jeg ikke ante hva jeg gikk til. Jeg var helt uforberedt på at det skulle bli så krevende. Det var rene militæret. Minnene fra førstegangstjenesten på Setermoen kom tilbake, sier komikeren, som igjen presiserer at han ikke er noen friluftsmann.

– Norsk natur er flott, men helst gjennom et bilvindu. Jeg liker å kjøre dit jeg skal, ikke padle langt pokker i vold, ler han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

HUMØR: – Jeg har mye galgenhumor, men det kom nok ikke så godt frem i «71 grader nord», sier han til VG. Foto: Bård Basberg/TV Norge

Hadaoui klandrer ikke TVNorge-produksjonen for at det gikk som det gikk. Selv om han har litt høydeskrekk, følte han aldri at han var i livsfare.

– Men jeg merket det på humøret at det ikke funket. Jeg passet ikke inn, og da er det like greit å trekke seg. Hadde jeg vært bedre på kart og kompass, kunne jeg kanskje bidratt litt mer, sier Hadaoui, som mener han ble en kjip versjon av seg selv.

– Jeg hadde helt sikkert måttet bli hentet av luftambulanse hvis jeg ikke hadde trukket meg da jeg gjorde. Hver gang jeg trodde vi var ferdig for dagen, så var vi ikke engang halvveis.

Thomas Alsgaard: – Har hatt sosial angst siden barndommen

Komikeren syntes det var vanskelig å forholde seg til de andre kjendisene. Han prøvde å bidra et par ganger, men følte at han ikke ble hørt.

– I tillegg er jeg ikke vant med å heie hverandre frem sånn som vi gjorde. Jeg er litt mer «hard core», ikke så veldig tilhenger av den «klappe hverandre frem»-greia. Min følelse var at hele laget vårt var i oppløsning, fordi det var så tøft å se det andre laget milevis foran oss.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KRANGLING: Yousef Hadaoui i disputt med Vita Mashadi. Foto: TVNorge

Hadaoui har furtet mye i de to første episodene. Likevel mener TV-profilen selv at TV-produsentene har vært hensynsfulle.

– De har fremstilt meg bedre enn jeg var. «71 grader nord» er jo et familievennlig konsept, så de har klippet bort mye. Takk og lov at det ikke var «Paradise Hotel» eller «Ex On The Beach» jeg var med i. Da hadde nok folk sett en enda kjipere Yousef.

TV-anmeldelse «Satiriks på ekte»: Terningkast 3

38-åringen fra Grønland i Oslo nekter for at det er et nederlag å gå ut av konkurransen på denne måten.

– Nei, for all del ikke. Jeg er ærlig med meg selv – jeg er ikke Norges tøffeste kjendis. Såpass selvinnsikt har jeg. Jeg visste fra start at jeg ikke kom til nå langt. Hadde vi fått tak over hodet og en seng og sove i, så ville jeg klart meg bedre, men søvnmangelen tæret voldsomt på meg.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Roser komikerens Dagsnytt 18-stunt: – Her blir det priser!

I tillegg fikk Hadaoui problemer med turmaten de ble utstyrt med, som skulle røres ut i vann.

– Jeg brukte for lite vann og rørte for dårlig, så maten satte seg fast i systemet. Jeg var faktisk dårlig i et par dager etter at jeg kom hjem.

Hadaoui sa ja til å være med fordi han trodde det skulle bli gøy, Han var villig til å by på seg selv, men konkurranseinstinktet var fraværende.

– Det aller beste med hele greia var hotelloppholdet de første dagene, da vi prøvde klær og sånn, flirer han.

Drømmer om dansekamp

Får Hadaoui det som han ønsker, vil TV-seerne se en sterkere satirekomiker i «Skal vi danse».

– Jeg har alltid ønsket å være med der. Det er mye mer min gate. Så spør de meg, svarer jeg ja. Så lenge de ikke flytter det ut i skogen og vi må svømme eller padle til parketten.

– «Farmen kjendis» er kanskje uaktuelt?

– Ja, det kan jeg garantere.

De to første episodene av «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis» ble sendt på torsdager, mens episode tre og de resterende heretter skal vises på søndager.

Disse kjemper videre om å bli Norges tøffeste kjendis: «Skam»-stjernen Iman Meskini (21), tidligere fotballspiller Mini Jakobsen (53), skuespiller Mia Gundersen (57), langrennsløper Thomas Alsgaard (47), radiovert Niklas Baarli (30), TV-personlighet Ola-Conny Wallgren (55), snowboarder Silje Norendal (25) og influenser Vita Mashadi (26).

SESONG 10: Bak f.v.: Ola-Conny Wallgren, Thomas Alsgaard, Yousef Hadaoui, Silje Norendal, Guro Fostervold Tvedten og programleder Tom Stiansen. Foran f.v.: Mia Gundersen, Mini Jakobsen, Iman Meskini, Vita Mashadi og Niklas Baarli. Foto: Bård Basberg/TV Norge