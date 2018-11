LEVDE ET LANGT LIV: Kathrine MacGregor, som spilte den ondskapsfulle Harriet Oleson i serien «Huset på prærien», har gått bort. Foto: NBC

«Huset på prærien»-stjernen Kathrine MacGregor er død

2018-11-14

Skuespilleren levde et 93 år langt liv. TV-kollegene er i sorg over tapet av sin gode venn.

14.11.18

Katherine «Scottie» MacGregor, skuespilleren som spilte den onde Harriet Oleson i den legendariske TV-serien «Huset på prærien» er, død. MacGregor gikk bort tirsdag i sitt hjem i California.

Det skriver nettstedet People. Hun ble 93 år gammel.

Den avdøde skuespilleren er altså best kjent for sin rolle som den velstående og hovmodige Harriet i den amerikanske TV-serien som ble sendt på TV fra 1974 til 1982.

MacGregor, som ved dåp fikk navnet Dorlee Deane MacGregor, ble født i 1925. Senere i livet tok hun drama på Northwestern-universitetet, før hun flyttet til New York i 1949 for å starte sin teaterkarriere.

Etter hvert flyttet hun til California, og tok gjesteroller i populære 60- og 70-tallsshow som «Ironside» og «All in the Family».

Først i 1974 fikk hun sin signaturrolle i «Huset på prærien» etter å ha hatt et møte med produsent for serien, Michael Landon. I sine forberedelser til rollen leste hun gjennom forfatter Laura Ingalls populære bokserie, bare for å finne ut at Harriet Oleson så vidt var nevnt i bøkene.

Dermed måtte hun «lage» sin egen rolle. Hun bestemte seg for å bruke humor i karakteren, istedenfor å gjøre Harriet slem på en «svart-hvitt» måte.

– Alle så slemme som henne er nødt til å være en idiot. Så jeg begynte å mikse litt med humor oppi det hele, har hun tidligere fortalt til NBC.

Harriet Oleson-karakteren var egentlig tenkt å være på gjestebasis, men den ble så godt mottatt av TV-publikumet at rollen til slutt ble permanent.

Hennes skuespillerkolleger i «Huset på prærien» sørger nå etter MacGregors bortgang. Hennes «TV-datter» Alison Arngrim, er blant dem som hyller den avdøde på Twitter, med et bilde av seg selv og MacGregor på settet.

– Hun hadde et ekstremt langt liv, og har nå fred. Men ja, vi vil alle savne henne, skriver Arngrim, mens Melissa Gilbert, som hadde rollen som Laura Ingalls i serien, skriver følgende hyllestord på Instagram.