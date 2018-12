TØYET GRENSER: Kjetil Nørstebø og Tonje Frøystad Garvik spiste og drakk godt av mat og drikke de fikk inn på gården på «ulovlig» vis. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-deltagere fikk besøk av venn på gården – ble fôret med mat, snus og 12 øl

Lite ante TV 2 om at «Farmen»-trioen Tonje, Lene og Kjetil unte seg et festmåltid i storbondehuset. – I tillegg ble det skrevet en lapp med bestilling av mat, bekrefter begge parter.

Finalen av «Farmen» er over, og søndag ble det klart at det er Tonje Frøystad Garvik (29) som kan strekke armene i været etter å ha slått Kjetil Nørstebø (28) på målstreken i kunnskapskonkurransen.

I dag er det full isfront mellom de to finalistene. Det har oppstått etter beskyldningene om juks i finalen . Kjetil mener nemlig at Tonje har fått servert spørsmålene i forkant, mens Tonje på sin side mener Kjetil lyver for å underbygge sine egne påstander:

Nørstebø gir seg imidlertid ikke der. Nå forteller han også om at Tonje og kjæresten Lene Sleperud (29) fikk besøk av en venninne inne på gården. Besøket skjedde allerede i uke 4, og med seg hadde de mat, øl og snus som trioen dro nytte av.

– Vi har drukket øl, spist kanelgifler og diverse. Jeg fikk fortalt at maten hadde kommet inn på gården gjennom en venninne av Tonje og Lene. I skogen. På et tidspunkt ble det skrevet en lapp også, som skulle henge på et tre til denne venninnen, sier Kjetil, som selv var med å spiste og drakk av varene, til VG.

– Hvor mye mat var det snakk om?

– Det var mye. Jeg har spist sjokolade, det var snakk om mange 200 grams plater. Jeg har spist smørbukk, drukket sprite, øl, spist pølser, kanelgifler, ostepop, potetgull og Rett i koppen.

– Og hvor mye alkohol?

– Den kvelden drakk vi en tipakning med Carlsberg. Snus fikk de, også. Det var en uke, kanskje to, der jeg var delaktig i det der. Så fikk jeg beskjed om at det var tomt. Men jeg skjønte jo at det ikke var tomt, at det bare var noe de sa.

Til VG bekrefter Tonje Frøystad Garvik at hun fikk besøk av en venninne – og en kollega av venninnen – på gården, og at den samme venninnen dagen etter kom tilbake og leverte mat og drikke i skogen. VG har også sett en video filmet av kollegaen, og som viser vennens møte med «Farmen»-jentene.

– Det er vanskelig å koordinere en sånn ting, vi var jo ti eller elleve deltagere som vimset rundt overalt. Plutselig en dag møter Lene en venninne til Tonje i skogen. Hvordan koordinerer man det på en kveld? Hun må jo ha kommunisert det på en måte? Det går ikke an å være så heldig, mener «Farmen»-deltager og venn av Kjetil, Nikolai Aspen (23).

I videoen VG har sett virker det som at møtet med venninnen var tilfeldig. Tonje mener at den tapende «Farmen»-finalisten prøver å svekke troverdigheten hennes ved å insinuere at folk i produksjonen har hjulpet henne med å smugle inn mat på gården.

– Det stemmer overhodet ikke. Dette var en nær og god venninnen av meg, som visste at vi var på gården og som jobber 15 minutter unna. Hun tok med seg en kollega for å hilse på oss. Vi var ikke klar over at hun skulle komme. Jeg har en film av det, og der forteller hun hvordan de kom seg inn. Det er en falsk påstand, sier hun.

Kjetil forteller også om en lapp med en «bestillingsliste» som trioen skrev, og som ble hengt opp på et tre i skogen.

– Men det kom aldri noe mer. Lappen satt vi sammen og skrev i storbondehuset, og jeg skrev til og med navnet mitt på den, sier han.

Det bekrefter også «Farmen»-vinneren, som sier lappen ble skrevet i tilfelle venninnen skulle komme tilbake.

– Hvor mye mat og drikke fikk dere inn på gården, Tonje?

– Vi fikk 500 kroner i snus, fem snusbokser og tolv øl. I tillegg fikk vi kaffe, smør, krydder, buljong, pølser, falukorv, skinke og ostepop. Vi hadde et festmåltid én gang og så var det slutt. Kjetil var for øvrig den som spiste mest.

Og:

– Det ble med den ene gangen. Venninnen min turte ikke komme inn flere ganger.

Da VG ankom finaleinnspillingen i oktober, fikk vi beskjed om at Tonje hadde falt og slått seg natten i forveien etter et toalettbesøk. Kjetil har imidlertid en helt annen historie.

– Det som skjer er at Tonje sier til meg at hun skal opp i skogen for å gjemme restene etter maten som lå på en gjemmeplass oppe i skogen. Senere kom hun haltende tilbake, etter å ha falt ned fra et gjerde. Hun laget en historie om at hun hadde snublet på vei til utedoen, mener han.

Det er en sannhet med modifikasjoner, ifølge Tonje.

– Jeg skulle fjerne denne lappen vi hadde hengt opp på treet, ikke matrester. Jeg kom meg over dette gjerdet, men falt oppå en avkappet stokk. Det hører med til historien at jeg var på do, også, medgir hun til VG.

Presseansvarlig for «Farmen» i TV 2 , Alex Iversen, erkjenner at kanalen ble klar over besøket fra denne venninnen en tid etter at innspillingen ble avsluttet.

– At Tonje fikk besøk av en venninne i uke 4 er vi kjent med. Dette skjedde én gang. Kjetil spiste og drakk også av de matvarene som venninnen hadde med seg, uten å varsle produksjonen. Det er skuffende at deltagerne jukset med maten denne ene gangen, men vi ser ikke relevansen av det i forhold til påstandene om finalejuks, sier han til VG.