Over to millioner så Norge vinne OL-stafettene

Publisert: 19.02.18 12:28 Oppdatert: 19.02.18 12:48

TV 2018-02-19T11:28:06Z

Norge elsker OL-stafetter. Tilsammen var det over to millioner som så dame - og herrestafettene i helgen.

På det meste fulgte 1,2 millioner nordmenn med da Marit Bjørgen spurtet inn til stafettgull. Mens det i snitt var det en million som fulgte hele stafetten lørdag formiddag.

– Også herrestafetten trakk milliontall. Hele en million nordmenn sto opp tidlig søndag for å se Johannes Høsflot Klæbo heve det norske flagget over målgang. I snitt var det 785.000 som fulgte hele stafetten søndag morgen, sier Espen Skoland, kommunikasjondirektør i TVNorge og Discovery Networks.

Han legger ikke skjul på sin begeistring og låner gjerne sportsfolkets nye favorittuttrykk:

– Dette er helt rått. Tallene på damestafetten og herrenes 15 km skiskyting er blant de høyeste vi har hatt på tradisjonell TV noen gang. Bare en gang før har vi sett høyere seertall. I tillegg fulgte veldig mange OL-sendingene digitalt, sier Skoland

Men det var ikke bare langrennseliten som sørget for høye seertall i helgen. Også skiskyttergutta sørget for milliontall. 1.063.000 fulgte herrenes 15 km, mens 780.000 fulgte kvinnenes 12,5 km.

– Med de tradisjonelle TV-tallene og digitalseingen tilsammen, har vi aldri hatt høyere seertall på et enkelt TV-program noen gang enn vi hadde på damestafetten og skiskytingen, sier Skoland videre.

Han forteller at Discovery Networks hadde rundt 200.000 startede strømmer på sine strømmetjenester Eurosport Player og Dplay både lørdag og søndag. I snitt fulgte seeren sendingene i over to timer.

Discovery Norge har 135 medarbeidere i Korea pluss 160 stykker som jobber med OL-sendingene hjemme i Norge. Da det i 2015 ble kjent at Discovery Communications hadde sikret seg rettighetene for vinter- og sommer-OL fra 2018 til 2024 i hele 50 land – for rundt elleve milliarder kroner, ble det karakterisert som en av «de råeste sportsrettighetsdealene noensinne».

– Jeg kan ikke kommentere disse tallene, sier kommunikasjondirektør i Discovery, Espen Skoland til VG

TVNorge er også strålende fornøyde med premiemetallene for «71° nord – Norges tøffeste kjendis» som kan skilte med 428.000 seere. Det er fremgang fra fjorårets premiere som ble sett av 389 000.

Dette er den niende sesongen med «71° nord – Norges tøffeste kjendis». De beste premieretallene kom tilbake i 2010, da 476 000 seere fikk med seg første program av første sesong. Det ga en andel på 32,2 prosent i den kommersielle målgruppen (15 - 50 år). Nest beste premiere var i 2015 da programmet hadde 446 000 seere