«Beat for beat» må vike for Marit Bjørgen

Bjørn Ekker

Publisert: 06.04.18 15:09

Skistjernen Marit Bjørgen blir en del av «Gullrekka» på NRK.

Fredag kunngjorde Marit Bjørgen (38) at hun legger skiene på hylla. Nyheten går langt fra upåaktet hen, og NRK har nå satt av 90 minutter i kveldens sendeskjema for hylle en av de aller største norske idrettstjernene gjennom tidene.

Det betyr at «Beat for beat» klokka 19.55 må vike, mens «Nytt på nytt» utsettes i 30 minutter, skriver nrk.no.

– I 90 minutter får vi nyte store idrettsøyeblikk og reflektere over Bjørgens ferd gjennom en lang skikarriere, som har bydd på både store oppturer og nedturer, forteller redaksjonssjef i NRK, Janne Fredriksen, til nettstedet.

Programleder for sendingen, som har fått navnet «En hyllest til Marit Bjørgen», blir Ida Nysæter Rasch. Hun leder sendingen fra NM i Alta, og Bjørgen skal selv også medvirke. Og i NRK, var man aldri i tvil om å gjøre Bjørgen-hyllesten til en del av «Gullrekka».

– Bjørgen er jo en idrettsutøver som har preget sportsbildet så lenge hun har vært aktiv på høyt nivå, siden sin debut i OL i 2002. Og hun er en av våre aller beste idrettsutøvere gjennom tidene, sier Fredriksen.

Det var like før start på dagens femkilometer i NM i Alta at nyheten sprakk om at Bjørgen legger opp.

– Jeg kjenner at jeg ikke har den motivasjonen som trengs for å gi hundre prosent en sesong til, sa hun til NRK.

