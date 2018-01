I kveld møter han seg selv på kjøkkenet i «4-stjerners middag»

Publisert: 25.01.18 12:29

TV 2018-01-25T11:29:54Z

Gjennom ni år og 500 episoder av «4-stjerners middag» har Anders Hatlo muntert kommentert amatørkokker med kjendisstatus, men selv aldri vært på skjermen. Før nå. – Jeg snakker til meg selv og får ingen spesialbehandling av den grunn, sier han.

– Det synes jeg var på tide, men jommen måtte jeg mase meg med, sier skuespilleren Anders Hatlo til VG.

I løpet av ti sesonger har 485 kjendiser vært med i «4-stjerners middag». Bare én har vært med i alle programmene, men aldri vist seg på TV. Aldri laget en eneste middag. I kveld får han endelig sjansen. I program nummer 500.

Hatlo er forteller-stemmen i den populære TVNorge-serien. Han er den mildt irriterende, den som alltid er «der» og prater med deltakerne. Enten de er i butikken og handler, står på kjøkkenet og kokkelerer, dekker bordet, serverer eller lurer på hvilket terningkast de skal gi kveldens vertinne eller vert. Han spør og graver. Stiller spørsmålstegn ved det meste.

– Jeg tenker at jeg er seernes representant og stiller de spørsmålene som folk lurer eller reagerer på underveis, sier Hatlo.

Men i program nummer 500 den 25.januar er det hans tur. Både foran og bak kamera. Da får han virkelig smake sin egen medisin.

– Jeg snakker til meg selv og får ingen spesialbehandling av den grunn, sier Anders Hatlo og humrer ved tanken.

Ikke bare er det slik at han aldri har vist seg på skjermen i noen av foregående programmene; han har faktisk heller ikke vært tilstede under innspillingen av noen av programmene. Hele tiden har det vært andre som har fulgt innspillingen og snakket med deltakerne, vært med i butikken, overvåket forberedelsene.

– Jeg tror nok jeg bruker opptil to timer i studio i arbeidet med dialogen til hvert eneste program. Men jeg har jo fordelen av at jeg vet svarene når jeg stiller spørsmålene, sier Anders Hatlo.

Slik har det vært siden 2009. Hundrevis av norske kjendiser har kommet og gått. Kjente mennesker fra de fleste kategorier.

– Når jeg treffer noen av dem morer jeg meg noen ganger med å si: «Deg har jo vært hjemme hos». Det er ikke alle som tar den med en gang. Jeg husker godt Wenche Foss kom bort til meg etter den første sesongen og roste meg for de «søte og morsomme» kommentarene mine og så sa hun: «Men nå er det vel ikke flere kjendiser igjen». Hun skulle bare ha visst, humrer Anders Hatlo.

Ikke har det vært mye gjenbruk heller. Av de 485 stjernene som har invitert til middag, har 39 av dem har vært med to ganger, mens Jenny Jensen og Linni Meister har vært med på stjernelaget tre ganger.

– Det er bare jeg som har vært med i absolutt alle programmene, også den sesongen som TVNorge sendte «4-stjerners reise». For så vidt jeg husker har kokken Ole Martin Alfsen vært syk et par ganger i løpet av denne tiden, sier Hatlo.Men neste uke er det om ikke frem fra glemselen for Anders Hatlo, så er det ihvertfall frem fra kulissene og stjernestatus,. For han er ikke bare vert i program nummer 500 som sendes torsdag 25. januar, han er også middagsgjest de tre første dagene den uken.



– Jeg inviterte gjestene mine til middag på hytta utenfor Larvik. Men jeg må innrømme at jeg hadde testet ut akkurat den samme menyen på noen venner først. For å være sikker på at alt fungerte som det skal, forteller Anders Hatlo.

Med 500 programmer av «4-stjerners middag», 154 «Lingo»-programmer (quiz på TVNorge), 150 Hotel Cæsar-episoder og 24 episoder med Olsenbanden jr. på samvittigheten føler han seg definitivt som en verdig kandidat i norsk TV-serie mesterskap. Heller ikke å forglemme rollen som Sigurdson i krim-serien «Helmer og Sigurdson».som ble sendt på NRK fra 1975 til 1981.

– Jeg må vel kunne si at det var den serien som gjorde meg kjent ute blant publikum. Den ble vist på en tid hvor vi stort sett bare hadde NRK og det var ikke den konkurransen om oppmerksomheten blant publikum som det er i dag, sier Hatlo.

Egentlig er han pensjonist, men det er bare på papiret hos NAV. Foruten jobben med «4-stjerners middag», er han akkurat nå mest opptatt med forestilling om Andre Bjerke som skal vises i Larvik, på 100-års dagen for hans fødsel, 30 januar.

– Det er en forestilling som er skrevet spesielt for anledningen. Med meg på laget har jeg fått min nevø Martin Hatlo, som er operasanger, musiker Øystein Lund Olafsen og forfatter Erling Pedersen. Morsomt, men mye jobb. Sånn sett er det synd at den bare blir fremført en gang, sier Anders Hatlo.

TVNorge ser på sin side ingen grunn til å slutte med «4-stjerners middag».

– Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Anders Hatlo. «4-stjerners middag» blir ikke det samme uten han, han er en viktig del av programmet. Mye av humoren og underholdningen i programmet ligger nettopp i de kjappe replikkene hans, og vi håper det blir minst 500 episoder til med Anders Hatlo, sier Eivind Landsverk, programdirektør i Discovery Networks Norway.

Seersnitt for «4-stjerners middag» fra sesong til sesong:

2017: 171 000

2016: 200 000

2015: 216 000

2014: 163 000

2013: 160 000

2012: 186 000

2011: 200 000

2010: 230 000

2009: 240 000