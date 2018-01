FANT DRØMMEMANNEN: Johanne Thybo Hansen begynte i vinter å chatte med Ole Martin Helgås på Facebook. Det skulle vise seg å bli starten på en ellevill forelskelse. Foto: Privat

«Jegertvilling» Johanne Thybo Hansen: – Jeg har aldri før vært så forelsket

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 15.01.18 14:14

TV 2018-01-15T13:14:19Z

«Jegertvilling» Kristine Thybo Hansen ville hjem og er ute av «Farmen kjendis». Og vel hjemme i Nordreisa nyter søstrene kjærligheten på hver sin kant.

Det ble et knallhardt oppgjør mellom «Jegertvillingene» Johanne og Kristine Thybo Hansen da de i søndagens tvekamp møtte hverandre til tvekamp i melkespannholding. Det endte i 8 minutter og 51 sekunder, ny rekord - og i at Kristine måtte reise hjem fra gården.

Men alt var ikke sånn du så det på TV. Ifølge tvillingene var alt nemlig et spill for galleriet.

Feiret med sushi og vin

– Jeg var utrolig sliten, og klarte ikke å sove om nettene. Jeg følte meg maktesløs, og følte at det ikke var bruk for meg på gården. Derfor ga jeg beskjed om at jeg ville bli førstekjempe. Johanne var den eneste jeg virkelig kunne tape mot, så det var et avtalt spill, forteller Kristine til VG.

Og hjem til Nordreisa kom hun. Hjem til kjæresten Robert Bjørklund, som hun har vært sammen med i litt over to år.

– Herregud, det var godt å se ham igjen! Jeg tror vi sto i ti minutter og klemte hverandre på flyplassen. Det kom folk bort til oss, men vi bare overså dem fullstendig. Etterpå feiret vi med sushi og hvitvin, sier hun til VG.

Møttes på Facebook

Søsteren Johanne legger heller ikke skjul på at det var godt å se sin kjære igjen etter «Farmen kjendis»-innspillingen, som fant sted i fjor sommer. For Johanne, som tidligere var kjæreste med «Hotel Cæsar»-skuespiller Kim Daniel Sannes, fant nemlig lykken igjen i vinter.

Det utkårede heter Ole Martin Helgås, og bor i Førde.

– Vi møttes 12. februar, så det er fortsatt ganske ferskt. Jeg trodde jeg skulle savne både han og hundene veldig, men det gikk bedre enn forventet. Vi hadde så mye å gjøre, så jeg fikk på en måte ikke tenkt så mye. Når jeg savnet ham, gikk det fort over, erkjenner hun.

De to møttes gjennom Facebook, og bare fem dager etter at de hadde chattet sammen for første gang, satte Ole Martin kursen mot nord. Første date hadde de ute i naturen - på revejakt.

– Jeg tror ikke han savnet meg så mye da jeg var på «Farmen» heller, egentlig. Vi er egentlig vant til å være mye borte fra hverandre, siden han jobber offshore og ofte er borte to uker om gangen, forteller hun.

– Ekte kjærlighet

– Du bor i Nordreisa og han i Førde. Hvordan takler dere avstandsforholdet?

– Det er jævlig slitsomt, men jeg prøver å være hos ham så mye jeg kan. Vi har mye fri begge to, så han kommer ofte til meg også. Så det klarer vi fint, sier Johanne, som ikke legger skjul på at hun er veldig lykkelig om dagen.

– Dette er ekte kjærlighet, og noe helt annet enn jeg har opplevd med mine tidligere kjærester. Jeg er veldig forelsket, og skjønner nå at jeg egentlig aldri har vært forelsket før.

Kjæresten Ole Martin har fra før av to barn på henholdsvis 3 og 9 år. I tillegg har han samvær med en tidligere stedatter på 13, noe Johanne synes er bare hyggelig.

– Han verdens snilleste, og har et stort hjerte. Måten han behandler barna på, sier egentlig alt.

Venter på frieri

Og om Johanne er lykkelig om dagen, har Kristine det akkurat like bra. Men samboeren Robert var nok litt skuffet over at kjæresten ikke ringte hjem under innspillingen av «Farmen kjendis».

– Det var en onsdag vi fikk lov å ringe hjem, men jeg ringte ikke Robert fordi jeg fryktet at jeg ville få veldig hjemlengsel hvis jeg snakket med ham. Han ble veldig lei seg, for jeg hadde jo sagt at jeg skulle ringe. Han satt lenge og ventet ved telefonen, sier hun lattermildt.

De to møttes faktisk for tre og et halvt år siden. Kristine var betatt fra første stund, men det tok hele halvannet år før følelsene ble gjengjeldt.

– Jeg bare venter på at han skal fri. Men nå har det jo gått så langt at jeg sikkert må fri selv. Neida, det kommer sikkert når jeg minst aner det, sier en humrende Kristine til VG.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!