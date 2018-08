PROGRAMLEDER: Tone Damli har tatt med datteren Billy til Gran Canaria for å spille inn «Love Island». Foto: Maren Wilberg Rostad

Tone Damli flytter familien til Spania for «Love Island»

Småbarnsmamma Tone Damli tar med seg både barn og familie/mann til Gran Canaria for å spille inn «Love Island»: – Kunne ikke Billie vært med, kunne jeg aldri gjort dette her.

TV 3s storsatsing «Love Island» er inne i sin første uke på skjermen, og programleder Tone Damli (30) må tilbringe syv uker på innspilling i Gran Canaria .

Syden-liv

Med seg på lasset har hun datteren Billie (4) og samboer Markus Foss (37).

Her er et bilde Tone har lagt ut på ein egen Instagram-konto som viser trioen på stranden i Spania.

– Billie gleder seg veldig til denne perioden her, og for meg er det jo selvfølgelig en nødvendighet at hun er med. Hadde ikke hun vært med, kunne jeg aldri gjort dette her, jeg er jo veldig lenge borte, forteller Tone til VG.

«Love Island» jobbingen til Tone tar omkring to måneder, men nøyaktig hvor lange arbeidsdagene blir, er ikke artisten helt klar over.

– Nei, jeg er veldig spent på hvordan dette blir. Jeg vet jo ikke helt hvor mye jobb det er. Jeg håper det ikke blir kjedelig for Billie å være her, sier Tone.

Livet på Gran Canaria medfører forhåpentligvis både sol og varme. Det passer fint for en fire år gammel jente.

– Det blir nok mye strandliv og den slags på henne. Vi får være flinke til å aktivere henne når vi kan, understreker Tone.

Den første uken er det Tones kjæreste, og Billies pappa, Marcus Foss som er på plass for å passe datteren mens Tone jobbet. Når han reiser hjem, er det Tones familie som må trå til.

Trenger barnevakt

– Jeg får hjelp hjemmefra, og det er jeg veldig takknemlig for, sier den ferske programlederen.

Mens programmet «Love Island» har blitt slaktet i mediene, første episode fikk terningkast to i VG, og én i Dagbladet , har Tone høstet gode tilbakemeldinger etter sin programlederdebut.

Avslappet og sjarmerende er noen av ordene som blir brukt om den populære artisten i programlederrollen.