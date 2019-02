HJEMME HOS: Karina Hollekim og familien har nylig flyttet inn i et rekkehus på Nadderud i Bærum. Foto: Frode Hansen, VG

«Mesternes Mester»-Karina: Rammet av krystallsyke dagen før hun ble slått ut

Dagen før hun havnet i natt-test og ble slått ut av «Mesternes Mester» var tøff for Karina Hollekim (42). Etter en lang innspillingdag på sjøen fikk hun krystallsyke og det var bare så vidt hun ikke måtte trekke seg fra hele konkurransen.

– Jeg kastet opp, hadde store smerter og måtte sove sittende den natten. La jeg meg ned, gikk det fullstendig rundt for meg, sier Karina Hollekim til VG.

Hun forteller at hun pådro seg sykdommen etter at hun og Karoline Dyhre Breivang hadde tilbrakt timevis på sjøen i en padle båt i forbindelse med et TV-opptak.

– Det var nok en sum av mye. En hel dag uten vann, mye stress og konstante påkjenninger og intense innspillingdager, fortsetter Karina.

KARINA OG GUTTA : Samboeren Benjamin Jensen (43), Liam (5), Karina (42) og Dennis (3). Foto: Tomm W. Christiansen

Produksjonsselskapet vurderte situasjonen som svært alvorlig og rådet Karina til å trekke seg fra hele konkurransen.

– Jeg var veldig svimmel og de var naturlig nok redde for hva som kunne skje med meg. Ikke minst fordi vi skulle sykle i en av konkurransene dagen etter. Men jeg ville ikke trekke meg, jeg hadde så lyst til å være med videre, sier Karina.

Men da hun havnet på lag med Glenn Solberg som var den eneste hun kunne slå for å unngå å havne i natt-test, skjønte hun at løpet var kjørt.

Katarina Hollekim (42) Fristil skikjøring og basehopp. I 2006 var Hollekim i en alvorlig basehoppulykke som førte til at hun knakk begge beina, og måtte gjennom omfattende operasjoner for å i det hele tatt kunne gå igjen. I dag jobber Karina som mentaltrener for profesjonelle idrettsutøver og for ledere i næringslivet. Hun reiser verden rundt og holder foredrag. Karina er samboer med Benjamin Jensen, tidligere juniorverdensmester i tikamp. Sammen har de to gutter, Dennis (3) og Liam (5). Familien bor på Nadderud i Bærum, hvor også Benjamins sønn, Theodor (14) fra et tidligere forhold, er en hyppig gjest. Vis mer vg-expand-down

– Det har absolutt ikke noe med han å gjøre. Men jeg kjente at jeg mistet motivasjonen fullstendig og ble veldig lei meg da det ikke var noen vei utenom natt-test. Jeg var stiv som en pinne, hadde nok med å holde balansen og var allerede da blitt mye tregere i bevegelsene. sier Karina.

ENGASJERT: Når hun ikke er med i «Mesternes Mester» jobber Karina Hollekim som mentaltrener for profesjonelle idrettsutøver og for ledere i næringslivet. Hun reiser verden rundt og holder foredrag . Foto: Frode Hansen, VG

Hun legger ikke skjul på at den siste dagen i huset ble sterk og full av inntrykk.

– Jeg gråt mye og det kom litt overraskende på meg at jeg ble så følelsesmessig berørt. Alle vi som var med ble knyttet sammen og ble veldig tette. Vi hadde dype samtaler om utfordringer og gleder i livet. Alle bød på seg selv – og alle ville hverandre vel. Jeg opplevde det som noe helt unikt., sier Karina.

Den siste kvelden på rommet sammen med Karoline Dyhre Breivang - eller Karro som alle kalte henne, ble også veldig spesiell.

– Der og da slo det meg plutselig hvor mye «Mesternes Mester» hadde betydd for meg, Det å være med i konkurransen hadde tatt meg tilbake til et sted i livet jeg ikke hadde vært på lenge, til en del av meg og min identitet som jeg rett og slett ikke ønsket å gi slipp på der og da, sier Karina og fortsetter:

ÅRETS DELTAGERE: Bak fra venstre: Glenn Solberg, Ann Kristin Flatland, Hanne Haugland, Ole Martin Årst, Kine Olsen Vedelden, Karina Hollekim, Tom Hilde. Foran fra venstre: Lars Berger, Karoline Dyhre Breivang og Pål Ullevålseter Foto: NRK

– Vi var så tette. Vi delte rom, vi la oss sammen, vi våknet opp sammen. Vi delte oppturer og nedturer. Det var gi og ta. Vi var trygge på hverandre, vi trengte ikke å være redde for å bli vippet av pinnen. Jeg tror det var godt for alle å være der.

Samtidig opplevde Karina i forkant av oppholdet at hun hadde lav selvtillit og mestringsfølelse i forhold til de andre Mesterne som deltok.

– Jeg tenkte lenge at jeg ikke var verdig til å være med i konkurransen. Jeg kom fra en liten idrett og hadde ingen OL- eller VM-medaljer jeg kunne vise frem. Men selv om jeg ikke trodde jeg hadde der å gjøre, så trodde de andre det. Vi gjorde hverandre gode. Vi hadde dype samtaler om utfordringer og gleder i livet. Alle bød på seg selv - og alle ville hverandre vel. Vi gjorde hverandre gode og jeg opplevde det som noe helt unikt. sier Katarina.

I NATT-TEST: Tom Hilde slo ut Karina i fredagens natt-test. Dermed var «Mesternes Mester»-eventyret overfor Karina Hollekim. Foto: NRK

Men det var flere utfordringer underveis i «Mesternes Mester» for Karina som ikke de andre måtte slite med.

– Jeg var livredd for hvordan det skulle gå med benet mitt. Jeg kunne ikke kaste meg ned slik de andre kunne. Jeg kunne ikke lande på feil fot. Brekker jeg benet betyr det at jeg må amutere det. Samtidig ville jeg bli behandlet som en av de andre. Det opplevde jeg at de gjorde, de tok ikke spesielle hensyn til meg. Samtidig er det slik at redselen redder meg, selv om den begrenser meg. Slik sett er jeg glad for redselen, sier hun.