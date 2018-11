EN AV MANGE: Kim Kardashian-West er en av mange som måtte evakuere hjemmet sitt på grunn av skogbrannen som herjer i California. Foto: EDUARDO MUNOZ / X01440

Kim Kardashian måtte evakuere

TV 2018-11-09T07:59:57Z

Torsdag kveld måtte Kim Kardashian-West og hennes familie evakuere huset sitt i Calabasas i California på grunn av skogbrannen som sprer seg raskt i delstaten.

Publisert: 09.11.18 08:59

ET skriver at realitystjernen er en av de mange tusen i California som fikk beskjed om at de måtte evakuere hjemmene sine på grunn skogbrannen, Et av områdene som er rammet er Hidden Hills og Calabasas' Bell Canyon, hvor familien Kardashian-West bor.

– Vi ber for Calabasas, skriver Kardashian i en oppdatering på Instagram stories. som er filmet fra et fly.

Videre skriver hun at «vi var akkurat kommet hjem og fikk bare en time på oss til å pakke og evakuere hjemmet vårt. Jeg ber for at alle sammen er trygge»

I den samme oppdatering hun takker brannmannskapene for innsatsen.

Flere tettsteder er truet av brannen nord i California, og flere av dem som flykter fra brannen måtte nærmest kjøre gjennom en vegg av flammer for å komme seg vekk.

– Situasjonen er svært alvorlig og svært farlig. Jeg kjører nå gjennom brannen, og vi gjør alt vi kan for å få folk ut av området, sier sheriff Kony Honea i Butte på telefon til nyhetsbyrået AP. Han bekrefter at mange har måttet la bilen stå og flyktet til fots.