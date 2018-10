HITENTUSIAST: Stian Thorbjørnsen gjør hitquiz uten å stå i veien for spørsmålene. Foto: NRK

TV-anmeldelse: «10 på topp» – Jovial mimrequiz

2018-10-19

«Staysman» leder hits for eldre. Og det fungerer overraskende godt.

Publisert: 19.10.18

4

TV: 10 på Topp

Norsk underholdningsprogram i åtte deler

Premiere på NRK1 fredag 19.oktober kl. 19.55.

Sendes fredager på NRK1

At det finnes for få musikkprogrammer på TV kan ikke sies for ofte. Dette er heller ikke et sånn, selv om «10 på Topp» i det minste handler om musikk. Forkledd som nok et program der fire kjendiser konkurrerer i studio. Denne gangen er det å gjette låter, fra et forhåndsdefinert år.

I motsetning til «Tidsbonanza» handler det altså kun om musikk.

Filtrert gjennom kjendiser.

Første program, om 1985, har svingdørsgjestene Jan Thomas (19 i 1985), Ingeborg Heldal (12 i 1985), Einar Tørnquist (3 i 1985) og Synnøve Skarbø (15 i 1985). Alderen er viktig, fordi gjestenes forhold til årets musikk selvsagt endrer seg etter hvor gammel man var.

Alderspredningen i panelet for 1985 gjør at man - heldigvis - ignorerer historiske hits som Opus «Live is Life» spesielt og Modern Talking generelt. Historisk revisjonisme? Tja. Det kan undertegnede i så tilfelle leve med.

Oppgavene presenteres passe variert, noenlunde underholdende og blir noen steder mer pinlige enn nødvendig. Det virker som en av forventningene til deltakerne er at de skal synge med når hitsene spilles over anlegget. Resultatet av det blir noen ganger langt over i ytre randsonen til pute-TV, siden alle ikke har fått dette bjuda-på notatet.

Programmet som sådann er for folk som har levd en stund. Eller i alle fall er veldig interessert i hits på generelt grunnlag. Eller kjendiser. Eller Staysman . Showman, artist, realitykjendis, bransjekar og musikkentusiast Stian «Staysman» Thorbjørnsen debuterer til mer enn godkjent som programleder. Overraskende godtbablende, passe jordnær og gjennomgående flink til å holde deltakerne i gang. Tar forbausende lite plass. Nesten litt for lite. Når han virkelig tar i, for eksempel i programmet om 1999, viser han at han skjuler et lovende godt skjermtalent. Hadde aldri trodd at jeg skulle skrive denne setningen: Men vi trenger mer Staysman.

Konseptet fungerer best når deltakerne er mer jevne i alder. Da kan de lettere diskutere hva låten faktisk betydde for dem. Man merker også at programleder Thorbjørnsen blir mer personlig når han kan mimre om ungdomstiden som 17-åring, i motsetning til de tillærte hitsene han forholder seg til i 1985.

Og der kommer den egentlige utfordringen med alle slike programmer: Musikk oppleves sterkest i ungdomstiden, og ungdomstid er noe som går over. Alle hørte ikke på hits. Og gamle hits holder seg ikke alltid bedre enn nye.

Men i motsetningen til for eksempel «Nytt på Nytt» og «Beat for Beat», kan man i det minste skjønne poengsystemet.

Anmeldelsen er basert på de to første programmene.