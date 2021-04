RADARPAR: Jon Almaas og Erik Follestad foran prosjektet. «Folle og Almaas bygger hus» får premiere til høsten. Foto: O.A. Grøntvedt

Jon Almaas og Erik Follestad setter vennskapet på prøve

Jon Almaas (53) og Erik Follestad (31) har flyttet inn i en campingvogn utenfor Elverum for å bedrive ekstrem oppussing i ti uker.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

De to TV-kjendisene ble venner under fjorårets «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

– Da vi møttes der, fant vi ut at vi delte interessen for tømring og bygging. Siden har vi hatt en drøm om å gjøre noe sammen, og det signaliserte vi til TVNorge, forteller Almaas.

Resultatet er «Folle og Almaas bygger hus», der de skal totalrenovere et småbruk. Mandag flyttet duoen inn i en campingvogn, som blir base de neste ti ukene.

Når VG får dem i tale over FaceTime, har de sovet der to netter. Det har ikke vært problemfritt.

– Vi har satt opp vognen litt skjevt, så avløpssystemet funker ikke. Alt vannet samles i dusjen, så vi har hverken dusj eller do, forteller Almaas.

– Ikke kan vi bruke vasken på kjøkkenet heller, skyter Follestad inn.

– Men det tar vi med et smil. Uansett er dette luksusliv sammenlignet med «71 grader nord». Når vi bare får inn litt vann og avløp nå, så blir det rene hotellet, legger han til.

SØT MUSIKK: Jon Almaas tar sikte på å vekke Erik Follestad med trekkspill hver morgen i campingvognen. Foto: O.A. Grøntvedt

Follestad er utdannet tømrer. Svennebrevet fra 2018 henger i vognen. Almaas på sin side er hobbyfikser. Med seg har de et snekker-team. I tillegg leser de tømrerteori på senga.

De utelukker imidlertid ikke at prosjektet kan sette vennskapet på prøve.

– I lengden, kanskje. Men vi er jo ganske like, selv om vi er forskjellige, mener Almaas.

Før Follestad og Almaas fant tonen underveis fra Lindesnes til Nordkapp, var det derimot en noe anstrengt tone. Follestad mente at Almaas var bedreviter.

– Men han kan jo mye, da. Og da forteller han meg hvordan det skal gjøres. Jeg er nok mindre opptatt av å få min mening gjennom, mener Follestad.

– Bare si det, jeg er en kverulant, sier Almaas.

– Ja, du kan være påståelig, medgir Follestad.

Almaas sier han er klar over det, men at han prøver å tøyle seg.

– Vel, det klarer du ikke, mener Follestad.

– Erik kan ha litt kort lunte, forteller Almaas.

– Han får temperament og dårlig humør ved lavt blodsukker. Det er mye maskineri, sikkert hundre kilo mann, og Erik er avhengig av å spise noe nesten hver time.

– Det stemmer. Da gjelder det å være i forkant, og Jon er flink til å ha sjokolade på lur.

Konfliktnivået er derfor lavt enn så lenge. Almaas presiserer at Follestad normalt er veldig enkel å ha med å gjøre.

– Vekker jeg Erik med trekkspill, blir han ikke sur, sier Almaas, som har med instrumentet han kjøpte til seg selv i 30-årsgave.

– Jeg har ikke øvd så mye, men nå har jeg tenkt å gjøre det. Elverum er jo trekkspillets hjemland, humrer han.

UBEBOELIG: Dette huset utenfor Elverum skal gjøres i stand i løpet av ti uker. Foto: Mette Winsnes

Da Almaas vant «71 grader nord», var det etter at Follestad hadde trukket seg nær målstreken på grunn av skade. Han angrer ikke på det.

– Jeg hadde ikke kunnet fullføre. Jon sa i går at vi deler seieren, men jeg har ikke sett noen bil, spøker Follestad.

– Verden er brutal. Du hadde ikke de fysiske kriteriene for å komme til topps. Jeg vet ikke om du har det fysiske som skal til for å fullføre her heller, fleiper Almaas og betror at kompisen måtte til kiropraktor tirsdag for å få «dyp rumpemassasje».

– Jeg sliter med en setemuskel etter en golfskade, forklarer Follestad, før Almaas skyter inn:

– Erik har nemlig bare ett stikkord – kraft. Han drar til for mye, og så blir han skadet.

Gravid kjæreste

Ti uker i vogn er lenge, men reisevei og coronaregler krever det. De skal kun hjem i helger og enkelte ukedager. For Follestad, som har gravid kjæreste hjemme, er det en utfordring.

– Det er klart, det. Hun er i de siste tre månedene av svangerskapet, og jeg er ikke der. Men det er jobb, og jeg har valgt det selv, sier 31-åringen.

Almaas har store barn, så for ham er det enklere.

– Hvis vi drar hjem, må vi testes med pinne langt opp i nesa. Men her er vi en liten kohort.

OMFATTENDE: Småbruket skal etter oppussingen fylles med trebarnsfamilien som har kjøpt det. Foto: O.A. Grøntvedt

Etter at Follestad la opp som ishockeyspiller i 2016 har han også vært å se i «Spårtsklubben» på VGTV og som hockey-ekspert på TV 2. Han meldte overgang til Discovery i fjor.

Almaas forlot NRK og «Nytt på nytt» til fordel for Discovery i 2016, Siden har han figurert i blant annet «Praktisk Info» og «Alle mot alle». Da Follestad i fjor lanserte podkasten «Hvordan har du det, mann?», var Almaas første gjest.

Managementselskapet til Erik Follestad er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.