FOTOMONTASJE: TV 2 måtte trikse med «gruppebildet» på Vestre Kjærnes gård. F.v.: Sol Heilo, Christel Alsos, Unni Wilhelmsen, Halvdan Sivertsen, Marion Ravn, Chris Holsten, Frida Ånnevik, Admiral P, Bjarne Brøndbo, Bertine Zetlitz, Kurt Nilsen, Åse Kleveland, Magnus Grønneberg, Øivind «Elg» Elgenes, Morten Abel, Wenche Myhre, Jan Eggum, Tshawe Baqwa, Jonas Fjeld, Pål «OnklP» Tøien, Eva Weel Skram, Odd Nordstoga, Silya Nymoen, Hans Petter Aaserud, Inger Lise Rypdal. Sigvart Dagsland, Henning Kvitnes, Øyvind «Vinni» Sauvik og Elisabeth Andreassen. Foto: Vegard Breie, TV 2

Krevende klemmeforbud for «Hver gang vi møtes»-gjengen

Å samle alle «Hver gang vi møtes»-jubilantene på ett bilde, var umulig med coronareglene. Selve innspillingen bød også på utfordringer.

Som bildet over viser, var eneste måten å samle alle 29 på, å forevige dem hver for seg, for så å montere dem sammen på et gruppebilde.

En del praktiske utfordringer bød det nemlig på å spille inn midt i coronapandemien, med alle påtvungne restriksjoner.

– Vi måtte blant annet bygge ut bordet i låven der artistene sitter for å kunne overholde avstandsreglene, forteller programredaktør Kathrine Haldorsen til VG.

Hun opplyser at de samarbeidet tett med smitteverneksperter.

– Vi hadde i tillegg god dialog med kommunelegen i Våler kommune, opplyser Haldorsen.

RADARPAR: Tshawe Baqwa og Silya Nymoen på vei til innspilling i august. Foto: Vegard Breie/TV 2

Innspillingen av ordinære «Hver gang vi møtes» ble skjøvet fra forsommeren til 17. august, for å kunne legge de nødvendige smittevernplanene. Men dette gjorde at den nærmest kolliderte med jubileumssesongen.

Silya og Tshawe er verter

Det sier seg selv at ikke alle de 29 jubilantene får plass i hvert program, så mange kommer og går underveis. To værende vertskapspar har fått i oppgave å sørge for en viss «stabilitet». I de første programmene er Silya Nymoen (42) og Tshawe Baqwa (40) være verter.

– Litt rart var det ikke å kunne klemme i et «klemmeprogram». Settingen er jo veldig gjengklyngeklemmeaktig, sier Silya til VG.

Mens hun etter hvert vennet seg til avstandsforholdene, var det hardere for Tshawe Baqwa.

– Jeg hatet at vi ikke kunne klemme. Alle slet og ynket seg over det ganske ofte under oppholdet. Vi var som en gjeng pingviner, som gikk blant hverandre med utstrakte, flappende vinger for i det minste å illustrere til hverandre at tanken på klemming var der, sier han.

Viktigst var det uansett at alle følte seg trygge og ivaretatt.

– For en gjeng vimsete artister er det viktig at noen passer på, og det var det så absolutt, sier Nymoen.

Baqwa er imponert over at produksjonen klarte å ha kontroll uten at det gikk utover kvaliteten på innspillingen.

– Vi hadde til og med en vakker, patruljerende sheriff sendt fra det medisinske fakultetet for å holde oss innenfor rammene hvis eller når vi tøyde grensene litt, forklarer han.

Å få være vertskap for halve sesongen, var ærefullt for begge.

– Det var noe jeg tok veldig seriøst – til tross for hvor useriøse Silya og jeg var og fortsatt er, spøker Baqwa.

– Rett i bobla

Det er to år siden begge var med sist.

– Å være der med Tshawe på nytt, var som om vi ikke hadde dratt derfra i det hele tatt. Vi gikk rett i bobla, sier Nymoen.

Hun startet imidlertid oppholdet med å knuse bildet av gjengen fra første sesong. Alle deltagergruppene var rammet inn og stilt opp. Baqwa måtte frem med feiebrettet.

– Off, er det mulig? Ikke akkurat vertslig væremåte, sier Nymoen og ler.

– Det var et uhell – og ja, litt flaut. Men jeg håper sesong 1-gjengen kan tilgi meg. Jeg skal kjøpe ny ramme.

Totalt var godt over 40 artister, inkludert overraskelsesgjester, innom vestre Kjærnes gård utenfor Moss i løpet av den drøye måneden begge rundene ble spilt inn. I tillegg kom produksjonsstab, stylister, band og annet crew.

Men det var aldri så mange innom gården på likt.

Test og isolering

Produksjonen gjorde vurderinger og tiltak fortløpende gjennom hele innspillingen.

– Å forhindre smitte var høyeste prioritet. Ved et par anledninger gjennomførte vi prosedyrene i henhold til smittevernsplanen med isolering, og ved ett tilfelle også test, forteller Haldorsen.

Kanalen opplyser ikke hvem det gjaldt. Uansett skal det ha vært udramatisk.

Haldorsen legger til at terskelen var lav for å sette i verk tiltak, og for å avlyse og endre på planer dersom det ble vurdert økt smitterisiko.

– Alle besøkende hadde samtaler med smittevernsansvarlig ved ankomst, og det var kun de som måtte være til stede under selve innspillingen, som fikk komme inn i låven.

På spørsmål om hvordan de løste det med overnatting for så mange folk på samme sted, svarer programdirektøren i TV 2 at de fleste overnattet på gården, mens noen kom og reiste igjen på samme dag.

– Det var absolutt et «sengetøysskift-maraton», men også grundig rengjøring og desinfeksjon av rommene mellom hver gjest. Med god planlegging gikk dette veldig fint.

Alle artistene i jubileumssesongen ble oppfordret til å teste seg i forkant av oppholdet. Nøkkelpersonell i produksjonen ble også testet på forhånd.

Startskuddet for jubileumssesongen går 6. november. I løpet av åtte fredager frem mot jul skal de tidligere «Hver gang vi møtes»-kjenningene dykke ned i hverandres låter. Opplegget skiller seg for øvrig fra det vanlige ved at ingen er hedersgjester.

Den ordinære sesongen «Hver gang vi møtes»-runden får premiere på nyåret. Alle de syv artistene artistene ble coronatestet før de ankom.

Publisert: 28.10.20 kl. 09:50

