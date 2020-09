MONOLOG 2: Dan Levy i «Coastal Elites». Foto: HBO Nordic

TV-anmeldelse «Coastal Elites»: MAGA-monologene

Hvordan skal vi snakke med komikere om Trump?

KOMEDIE/MONOLOGFILM

«Coastal Elites»

USA. Tillatt for alle. Regi: Jay Roach

Med: Bette Midler, Dan Levy, Issa Rae, Sarah Paulson, Kaitlyn Dever

I «Manhattan» (1979) er Woody Allens karakter Isaac på en vernissage sammen med en haug mennesker – kultiverte, velutdannede øvre middelklasse-folk – som tenker omtrent nøyaktig det samme som ham selv om det aller meste.

På ett punkt skilles dog deres veier. Noen fascister skal ha rally, og Isaac foreslår å møte opp med balltrær for å lære dem en lekse. «‘The Times’ hadde en knusende satirisk kronikk om dem», sier en av gjestene. Isaac stusser. «Satire biter på blankpussede støvler», sier han.

«Coastal Elites» består av fem rett-i-kamera monologer, alle signert humoristen Paul Rudnick, som på mange måter illustrerer poenget hans.

DEN FØRSTE ÅPENT HOMOFILE SUPERHELTEN?: Dan Levy i «Coastal Elites». Foto: HBO Nordic (screengrabs)

Ikke at denne HBO-filmen egentlig kan kalles «satire». Den er for mild og sentimental til det. Men den gir i alle fall ord og ansikt til de mange amerikanerne som blir fysisk dårlige hver gang de ser et bilde av presidenten sin, og hvis vemmelse ikke akkurat er blitt temmet av det siste halvårets ekstraordinære omstendigheter.

Den visuelle stilen er pur lockdown chic: Fem mennesker i hverdagsklær som snakker rett til oss via kameraet på laptop’en, på Facetime eller Zoom, eventuelt akkompagnert av et glass vin.

Unntaket er Miriam Nessler (Midler), en jødisk kvinne vi møter i et avhørsrom hos New York-politiet. Hun er der fordi hun har gått berserk på en mann i en rød «Make America Great Again»-caps.

MONOLOG 1: Bette Midler i «Coastal Elites». Foto: HBO Nordic (screengrab)

Nessler er det som i Norge for noen år siden – og uhyrlig nok – ble kalt en «kulturkjerring». Hun er en tidligere lærerinne som elsker teater, dannelse, The New York Times, handlenett med The New Yorker-logo og «norske krimserier på HBO». Og hun er så rasende på landet sitt at hun er i ferd med å smelte ned.

Nestemann ut, Mark Hesterman (Levy) er en skuespiller som drømmer om rollen som den første åpent homofile superhelten («Fusion»). Han befinner seg på den andre kysten, i California. Tilbake igjen i New York sitter Callie (Rae), en ung svart kvinne som gikk på privatskole sammen med presidentens datter, Ivanka Trump.

MONOLOG 3: Issa Rae i «Coastal Elites». Foto: HBO Nordic

Sekvensen med mindfulness-instruktøren Clarissa Montgomery (Paulson) starter som en dus YouTube-video med bilder av rennende elver og blomsterenger på green screen-en bak henne. Men det tar ikke lang tid før det milde vesenet friker ut, og legger ut på en harang om hvordan familien hennes er blitt revet i filler av polarisering.

Clarissa tilhørte for noen måneder siden dem som i noen uker trodde at pandemien kanskje kunne gi menneskeheten en pust i baken og tid til å reflektere over hva som egentlig betyr noe. Sharynn (Devers) – en ung sykepleier fra Wyoming, for tiden på post i New York – hadde aldri tid til noe sånt. Hun var opptatt med å pleie døende mennesker.

MONOLOG 4: Sarah Paulson i «Coastal Elites». Foto: HBO Nordic

«Coastal Elites» er fem velskrevne, om enn søtladne audiovisuelle postkort fra en sivilisasjon, den amerikanske, som synes på kollapsens rand. Skuespillerprestasjonene er superbe, alle som én, i sekvenser som løper mellom 15 og 25 minutter, tilsynelatende uten klipp.

Som «komedie», som er det HBO kaller den, er den i beste fall tragikomisk – en slags avmaktens komikk. Eller sentimental galgenhumor, om det er noe som heter det.

MONOLOG 5: Kaitlyn Devers i «Coastal Elites». Foto: HBO Nordic (screengrab)

Skyteskiven – den amerikanske presidenten – er blitt latterliggjort på langt grovere vis i fire samfulle år allerede, egentlig mye lengre, og effekten synes å ha vært kontraproduktiv: Splittelsen mellom folk er blitt dypere, og presidenten selv er blitt mer iherdig i sin iver etter å vise dem, dummingene.

Nei, humor hjelper ikke mot alt. Og «Coastal Elites» kommer heller ikke den til å forandre ett eneste menneskes syn på noe som helst. Det den kan, er å gi trøst og mot til mennesker som allerede er enig med den i det meste. Det har også en verdi.

Publisert: 13.09.20 kl. 12:25