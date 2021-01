TV-SJEKKERE: F.v.: Camilla Jensen Grinde og Ronny Stokland, Olav Åsen Haugsgjerd og Trine Turtum – og Andreas Lillevestre og Sigrid Livik. Foto: TV 2

Sånn går det med «Jakten»-parene nå: Full klaff, kjærlighetssorg – og litt «lureri»

Noen fikk hjertet knust, andre er fortsatt usikre – og ett par har tydd til spesielle tiltak for å holde forholdet skjult.

I siste episode av «Jakten» på kjærligheten», som ble spilt inn i fjor høst, kom det frem at to bønder fortsatt var single, mens to holdt liv i romantikken. Men hvordan går det nå?

Klepp-bonden Ronny Stokland (39) og Camilla Jensen Grinde (30) fra Bergen er paret med størst hell i kjærlighetsjakten. De verker nå etter å stå åpent frem som par.

– Vi klarer nesten ikke å vente! sier en opprømt Stokland.

Paret har måttet takke nei til julebord og diverse, fordi TV-kontrakten hindrer dem i å røpe utfallet.

– Vi spurte TV 2, men drit og dra. De sa «Glem det», flirer Stokland.

De har imidlertid funnet en nødløsning i hverdagen.

– Når Camilla besøker meg og må på butikken og sånn, bruker hun blond parykk. Vi kaller henne Pia, sier bonden.

BLØFF: Ronny Stokland og kjæresten Camilla «Pia» Jensen Grinde har holdt på hemmeligheten ved å «jukse» litt. Foto: PRIVAT

Grinde bekrefter historien. Hun påstår at ingen har ant ugler i mosen.

– Jeg har tatt av meg brillene og satt på linser og parykk, humrer hun.

Når siste episode nå er vist på TV, flytter Grinde til Klepp.

– Dette er min mann. Ronny er perfekt, og jeg elsker gårdsarbeid, sier Grinde, som også er blitt en racer på traktor.

– Ronny har så troen på meg. Han sier: Nå skal du hente høyball – det klarer du. Og så klarer jeg det.

Stokland på sin side skryter av sin nye «bondekone».

– Hun gir så masse kjærlighet til meg og alle rundt seg. Det at hun trår så til på gården, gjør også at vi to får mer tid sammen.

SLUTT: Andreas Lillevestre og Sigrid Livik, her under TV-innspillingen. Foto: TV 2

For Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer gikk det ikke veien. Han forelsket seg hodestups i Sigrid Livik (23) fra Meråker, som valgte å bryte kort etter at innspillingen.

Bonden stiller med blanke øyne på TV.

– Ja, det var ganske fælt, egentlig. Skikkelig dritt, sier han til VG.

Lillevestre har fortsatt kjærlighetssorg.

– Det går bra, men det er litt betent fortsatt. Følelsene har ikke gått over, forteller han.

TRIST: En nedbrutt Andreas Lillevestre forteller programleder Gunhild Dahlberg at han er singel. Foto: TV 2

Derfor har det også vært krevende å se serien på TV.

– Det river jo litt opp hver gang. Jeg hadde gledet meg til det skulle vises, men etter at det ble slutt, er det litt vondt å gjenoppleve de fine minnene.

Lillevestre hadde oppriktig tro på forholdet.

– Jeg trodde at vi skulle bli sammen, så det er veldig trist.

Livik innså etter hvert at det ikke ble som hun hadde håpet. Det var likevel ikke noe alternativ å trekke seg tidligere.

– I ettertid angrer jeg ikke på noe. Så lenge vi hadde det gøy sammen, syntes jeg det var greit å gi det en sjanse. Jeg hadde lyst til å bli bedre kjent med ham, og jeg kjente kanskje at jeg hadde kommet dit at jeg turte å kjenne på følelsene mine, noe som jeg ikke har klart på lenge, sier hun til VG.

Hun innså imidlertid ganske raskt at hun ikke hadde like varme følelser som bonden.

– Da ble det vanskelig å fortsette.

SVERMER: Olav Åsen Haugsgjerd og Trine Turtum. Foto: TV 2

Mellom Vågå-bonden Trine Turtum (25) og Olav Åsen Haugsgjerd (32) fra Setesdalen er det fortsatt uklart hva det blir til. Selv om de oppfører seg som kjærester når de møtes, så er de altså ikke det.

– Avstanden gjør det komplisert, mener Turtum.

– Når vi er sammen, så er vi sammen hele tiden. En normal omgangsform med kortere hverdagstreff har jo ikke vi mulighet til.

Turtum holdt på å trekke seg rett før innspillingen. At hun skulle ende opp med en seriøs kjærestekandidat, er hun selv overrasket over.

– Ja, det er stort. Det hadde jeg ikke trodd, ler hun.

Haugsgjerd støtter Turtum i det hun sier.

– Vi har kontakt, men kaller oss ikke kjærester. Det er fint å være i boblen, og mulighetene er fortsatt gode, mener han.

SLUTT: Christoffer Trøseid og Ingri-Eline Vik hjemme på bondens gård i Nord-Odal. Foto: TV 2

Allerede for en uke siden ble det kjent at Christoffer Trøseid (28) ikke fikk napp hos sin utvalgte frier, Ingri-Eline Vik (20).

– Jeg kan ikke si at jeg fikk skikkelig kjærlighetssorg, men glad var jeg jo ikke, forklarte han til VG.

– Men det er jo nå det egentlig begynner, for nå jeg slipper jeg å holde på hemmeligheten lenger.

TV 2 er allerede i full gang med å søke bønder til en ny sesong.