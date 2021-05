DRONNING: Vi får se mer av den unge dronning Charlotte i den kommende serien. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

«Bridgerton» får spin-off-serie

Shonda Rhimes skal skrive en ny serie basert på «Bridgerton»-universet.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det kunngjorde strømmegiganten Netflix fredag. Den nye avleggerserien skal handle om dronning Charlotte.

– Mange seere kjente ikke historien om dronning Charlotte før «Bridgerton» viste henne til verden, og jeg gleder meg over at denne nye serien skal videreutvikle historien hennes og «Bridgerton»-universet, sier Netflix-sjef Bela Bajaria i en uttalelse.

MER: Det kommer mer fra «Bridgerton»-universet. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

I tillegg til den unge dronningen vil en ung Violet Bridgerton og Lady Danbury være med i historien.

Tidligere ble det klart at det kommer en sesong tre og fire av suksesserien etter sesong to som produseres nå. Det antas at sesong to vil være basert på Julia Quinns bok «The Viscount Who Loved Me», ifølge The Hollywood Reporter.

PAR I HJERTER: Phoebe Dynevor som Daphne Bridgerton og Regé-Jean Page som Simon Basset i «Bridgerton» sesong 1. Foto: LIAM DANIEL/NETFLIX

Nylig ble det kunngjort at Regé-Jean Page (30), som spilte hertug Simon i serien, ikke skal være med i sesong to. Hovedrolleinnehaver Phoebe Dynevor (26) har fortalt hvordan de hadde en egen intimitetskoordinator på innspillingen som hjalp til med de mange sexscenene.

