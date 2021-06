KJENDISPAR: Linnéa Myhre og Emil Gukild er kjærester. Foto: Line Møller / Mattis Sandblad

Nytt kjendispar: Linnéa Myhre og Emil Gukild

TV-profil Linnéa Myhre og NRK-programleder Emil Gukild er kjærester.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter manageren til Linnéa Myhre, Marte Schei, overfor VG.

På sin Instagram mandag kveld deler Myhre et bilde av de to på Rampestreken der Gukild er tagget.

Forfatter, influencer og TV-profil Myhre har i vår vært aktuell i TV 2-programmet «Kompani Lauritzen» hvor hun kom helt til finalen - og blant annet tok seg til Rampestreken.

– Jeg måtte slite og helt ned i kjelleren for å komme videre. Jeg kan mye mer enn det jeg visste. Det var gøy å finne ut at jeg ikke var så redd, fortalte hun VG i mai.

Den siste tida har hun også vært å høre i VG-podkasten «Gi meg alle detaljene» hvor hun tar et dypdykk inn i 2000-tallet og serverer lytterne Norges største kjendiskatastrofer og popkulturelle hendelser.

BRITNEY-FAN: Linnéa Myhre er stor fan av Britney Spears, og har her latt seg inspirere av ett av popartistens ikoniske antrekk i forbindelse med VG Helg-intervju i 2019. Foto: Janne Møller-Hansen

Men 31-åringen har vært i rampelyset lenge. Hun ble først kjent for offentligheten som blogger. Siden har hun hatt sin egen TV-serie, forfattet fire bøker, deltatt i flere realityserier, og vært skribent i blant annet Morgenbladet og Aftenposten.

Den første boken «Evig søndag» kom ut i 2012, og handler om Myhre som ung og hennes utfordringer med depresjoner og spiseforstyrrelser. Hun har lenge vært åpen om sin mentale helse, og for debutboken mottok hun Tabuprisen for rådet for psykisk helse.

Romanen «meg meg meg» som kom ut i 2019 fikk terningkast fem av VGs anmelder og han beskrev Myhre som en «en drivende god forteller, som har mye å formidle om en generasjon som frykter voksendommen.»

Den gangen var Myhre sammen med artist Sondre Lerche, men etter syv år sammen gikk superparet hver til sitt i april i fjor.

BRUDD: Etter syv år sammen ble det brudd mellom Lerche og Myhre. Foto: Helge Mikalsen, VG

Kjærligheten blomstrer

Nå har hun altså funnet kjærligheten på nytt med NRK-profilen Emil Gukild.

Mossingen har de siste årene ledet flere sportssendinger på NRK, deriblant årets VM i skiskyting. Han er også sportsanker i Dagsrevyen.

Det var gjennom humorprogrammet «Emil i OL» på TVNorge at Emil ble kjent for det norske publikumet.

I fjor sommer var han programleder for NRK Sommerbilen en uke. I tillegg kan man se Gukild som kombinert programleder og deltager i programmet Kjendis-VM på NRK hvor han og kjendiser deltar i ulike sportsgrener.

Managementselskapet til Linnéa Myhre er MaxSocial som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger her.