HÅPEFULL: Andreas Lillevestre er én av fire bønder som søker lykken på TV. Foto: Ole Martin Wold/TV 2

«Jakten»-bonden: − Vanskelig uten kroppskontakt

Andreas Lillevestre (24) syntes det var krevende å skulle bli kjent med frierne uten å kunne ta på dem.

Steinkjer-bonden hadde ikke regnet med corona og restriksjoner da han ble med i «Jakten på kjærligheten».

– Normalt når man er på date, så gir man i det minste en klem. Nå fikk vi ikke lov. Det føltes veldig merkelig, innrømmer han til VG.

Selv om bøndene lenger ut i innspillingen fikk lov til å teste ut intimgrensene, var det strenge regler til énmeters- avstand i starten, blant annet under speed-daten.

– Jeg kunne liksom bare si hei, vær så god og sett deg ned. Og så fikk jeg kun et hei tilbake. Det var meget spesielt, sier 24-åringen og ler.

– Hvordan var det når dere omsider fikk tillatelse til å ta på hverandre?

– Ganske så deilig. Når man skal prøve å få følelser for en dame, så er det vanskelig uten kroppskontakt. Det er jo ofte sånn følelsene oppstår. Stemningen ble mye bedre da vi fikk lov til å ta på hverandre, sier bonden.

Ny rangering

Men verre enn å holde avstand, var det å sende håpefulle friere hjem. I mandagens epsiode må Andreas ta sitt aller første valg.

– Det var jo det verste med alt sammen. Noen ble jo veldig lei seg, røper han.

24-åringen fikk seg selv noen aha-opplevelser. De kvinnene han hadde sett for seg som de aller mest aktuelle kjærestekandidatene, var plutselig ikke det lenger.

– Jeg hadde gjort meg opp noen favoritter på forhånd, basert på brevene jeg fikk. Men da jeg møtte alle i virkeligheten, var det noen som overrasket meg fullstendig og seilte opp som favoritter. Andre skuffet meg, innrømmer han.

Dette hadde produksjonsselskapet advart ham om på forhånd – at det kunne skje.

– Likevel ble jeg sjokkert, sier han.

Hett på speed-date

TV-seerne blir mandag vitne til at Andreas sjarmeres i senk av spesielt én kvinne. Han rødmer, svetter og fniser etter femminutters-praten med Sigrid Livik (23) fra Meråker.

– Hun gjorde inntrykk, ingen tvil om det, bekrefter han uten å kunne røpe mer om hva som skjer fremover.

SMELTET: Andreas ble bergtatt av Sigrid Livik under første møte. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Sjekkebonden presiserer imidlertid at det var veldig vanskelig å gjøre seg opp et helhetsinntrykk kun på bakgrunn av noen minutters samtale.

– Man må bare kjøre på med magefølelsen. Nå i ettertid kan jeg stå for alle valgene. De føles fortsatt rett. Jeg angrer ikke på noe.

Engstet seg

Mens det sto på, derimot, var bonden usikker. Ikke bare var han redd for å bomme og sende hjem det som kunne være drømmedama. Andreas engstet seg også for at de han ville velge med seg videre, skulle takke nei til fortsettelsen.

– Det var ikke en selvfølge at alle skulle like meg, så det tok jeg aldri for gitt. Én ting er å se et menneske på TV, noe ganske annet er det å treffe personen i virkeligheten, mener han.

– Hvordan er det å se seg selv på TV, da?

– Introvideoen som ble vist i vår, var veldig klein og rar. Men nå går det mye bedre. Litt småkleint er det fortsatt, men ikke så «gæli» som den aller første episoden.

Kleint eller ikke – flere enn dem som endte opp med å sende brev til bonden, har vist interesse. Andreas har fått mange meldinger fra kvinner i sosiale medier.

– Det har kommet en del, ja. En dame ville til og med vippse meg penger for å komme i kontakt med meg, ler han.

– Hun var for sent ute med å sende brev, sa hun, så hun ville kjøpe seg inn. Jeg tror hun vippset meg en krone også. Så det var en ny variant.

FRIERNE: Andreas Lillevestre fra Steinkjer med (f.v.) Anne Marthe Liadal Høyem, Bodil Undersåker Skaslien, Sigrid Livik, Karen Bach, Karla Sende, Martine Eilertsen, Kristin Stoum og Hanna Larsen. Her samlet utenfor Egge Museum i Steinkjer. Foto: Ole Martin Wold/TV 2

Andreas må imidlertid holde seg til TV-kontrakten, enten det endte i kjærlighet eller ikke. Resultatet er hemmelig i noen uker til. Det eneste 24-åringen kan jakte på i disse dager, er ryper med vinger. Og det gjør han.

Andreas var på rypejakt nettopp da intervjuavtalen med VG ble gjort for litt over en uke siden.

– Akkurat da jeg tok telefonen fløy det en rype forbi. Den glapp. Men jeg fikk sikret meg tre andre etterpå, flirer han.

TV 2: Fikk unntak

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, er glad for at de til tross for alle coronarestriksjonene klarte å gjennomføre kjærlighetsjakten. Hun viser til Kulturdepartementets regel fra 15. juni om unntak fra énmetersregelen for utøvende kunstnere.

– Unntaket for gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av profesjonell aktør, har også vært gjeldende for deltagerne i «Jakten på kjærligheten», forklarer Haldorsen.

– Opptakene pågikk over lengre tid, og derfor vil nærkontakt og klemming forekomme i ulike faser av programserien. Dette kan fremstå som uoversiktlig for seere, men både friere og bønder har under hele opptaksperioden fått tydelige instrukser om når nærkontakt ikke har vært tillatt, og når det har vært mulig.

Publisert: 09.11.20 kl. 10:47

