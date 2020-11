STILLE FØR SLAKTEN: Sope Dirisu (til venstre) og Joe Cole i «Gangs Of London». Foto: Sky UK / C More / TV 2

TV-anmeldelse «Gangs Of London»: Den mest voldelige TV-serien noensinne?

Ville blitt totalforbudt i Norge for noen tiår siden. Kan nå strømmes i de tusen hjem.

«Gangs Of London»

Britisk actiondrama i 10 episoder

Premiere på C More og TV 2 Zebra tirsdag 10. november

Serieskapere: Gareth Evans og Matt Flanery

Manus: Gareth Evans, Matt Flannery, Peter Berry, Claire Wilson, Carl Joos, Joe Murtagh, Lauren Sequeira

Regi: Corin Hardy, Gareth Evans, Xavier Gens

Med: Joe Cole, Sope Dirisu, Lucian Msamati, Michelle Fairley, Jing Lisu, Lucian Msamati, Paapa Essideu med flere

Det er ingen tvil om at waliseren Gareth Evans kan koreografere vanvittig eksplosive actionsekvenser og voldsballetter.

Bevis 1: «The Raid 2» – en to og en halv time lang massakremaraton som må være den mest ultravoldelige filmen som er blitt vist på norsk kino. Bevis 2: Denne serien, som må være den mest voldelige som er blitt vist av et norsk TV-selskap.

Tipptopp for de som liker slikt. Samtidig blir det over 10 episoder á en time (eller fem, som er det VG har fått se) at Gareth og hans medsammensvorne sliter med alt det andre. Det som skjer mellom de tallrike actionsekvensene, og som skal gi mening og tyngde til disse.

BOSSEN HAR DAUA: Colm Meaney i «Gangs Of London». Foto: Sky UK / C More / TV 2

«Gangs Of London» er en parade av velbrukte mafiafilm-klisjeer. Vi har vært her mange, mange ganger før, i alt fra «Gudfaren» (1972) og «The Sopranos» (1999) til hundrevis, tusenvis av filmer og TV-serier som – likt denne – er langt svakere enn dem.

To nolduser tar ved et uhell livet av den irske undergrunnsbossen Finn Wallace (Colm Meaney). Han drev i byggebransjen på dagtid og smuglerbransjen om natten, og var gudfarfiguren som holdt det kriminelle London sånn noenlunde i tømme.

Et tomrom oppstår, og den ene sønnen hans, Sean (Cole, fra «Peaky Blinders» – nokså blek her), vil gjerne fylle det. Men er han oppgaven moden? Sean er ung og overivrig, og har én fatal svakhet: Han har alltid, helt siden faren ville lære ham å drepe i 10-årsalderen, hatt vondt for å ta livet av folk med egne hender. (I så måte skiller han seg dramatisk fra alle de andre mennene i denne serien).

IKKE TIL Å STOLE PÅ: Sope Dirisu i «Gangs Of London». Foto: Sky UK / C More / TV 2

Til å assistere seg har han «onkelen» Edward (Msamati), farens høyre hånd gjennom en årrekke, og dennes sønn Alexander (Essideu), gallionsfiguren for Wallace-familiens «legitime interesser».

Men kan han stole på dem? Han kan i alle fall ikke stole på ødeleggelsesmaskinen Elliot (Dirisu). Han er en infiltratør fra politiet. Så spørs det om det varer: Elliot kompromitterer seg stadig, på de mest voldsomme måter, og blir forelsket i feil kvinne.

Den innerste Wallace-klanen er også den stinn av arketyper vi kjenner fra lignende krim- og mafiahistorier. Slike folk som gir store kosebamser til barna de elsker så høyt, i familiene de taler så varmt om, rett etter at de er returnert fra å likvidere en gjeng «sigøynere» i kaldt blod.

KULLSORT ENKE: Michelle Fairley i «Gangs Of London». Foto: Sky UK / C More / TV 2

Matriarken Marian er en enke av den sorte typen, fryktet av sin datter Jacqueline (Valene Kane). Sistnevnte har forsøkt å riste seg fri fra familebedriften og jobber som sykepleier. Den andre sønnen, Billy (Brian Vernel), er i praksis Fredo fra «Gudfaren»: Nytelsessyk og svak, med et heroinproblem.

Det er mulig å lage medrivende drama av så mangt, inkludert utbrukte klisjeer, men «Gangs Of London» får det ikke til, og prøver ikke veldig hardt heller. Alt som har med å fortelle en historie å gjøre ender opp som det det er: Transportetapper som skal ta oss til det neste blodbadet.

«DU ER MIN BROR, FREDO, OG JEG ELSKER DEG»: Brian Vernel (til venstre) og Joe Cole i «Gangs Of London». Foto: Sky UK / C More / TV 2

På det siste feltet skal det dog sies at Evans leverer varene og vel så det – flere ganger per episode. Hoder eksploderer, mennesker blir begravd levende i betongblokker, en mann får skrittet og testiklene maltraktert med en hammer.

Det knaser i bein og armer, blodspruten står fra enorme kjøttsår; slagene utkjempes med automatvåpen, brannbomber, pistoler, kniver, halvlitersglass og kjøttøkser. «Bodycount»-en er skyhøy, og hverken barn eller dyr skjermes.

POLITIMANN PÅ KANT MED LOVEN (VEL, LANGT OVER KANTEN, OM VI SKAL VÆRE ÆRLIGE): Sope Dirisu i «Gangs Of London». Foto: Sky UK / C More / TV 2

Undertegnede, som aldri har vært videre glad i vold på film, ble deprimert av elendigheten, kjedet seg med det banale dramaet og gruet seg til voldsorgiene. Men jeg har ingen problemer med å anerkjenne Evans’ håndverk på området.

Om det er vold du vil ha, får du så du tier av «Gangs Of London». Det er også alt du får.

Anmelderen har sett fem episoder

Publisert: 10.11.20 kl. 09:58

