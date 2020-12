INGEN MATCH: Christoffer Trøseid og Hanne Prestegård under speed-daten første innspillingsdag. Foto: Mats Sparby/TV 2

Flørtekomplikasjoner i «Jakten på kjærligheten»

Hanne Prestegård (23) drar bokstavelig talt på fisketur med bonden Christopher Trøseid (28), men får ikke napp.

Publisert:

I mandagens episode kommer Prestegaard bonden i forkjøpet. I stedet for å vente på at han skal ta sitt valg med å sende én av sine fire friere hjem, velger 23-åringen fra Arendal å reise frivillig.

Det skjer etter at hun og flere av de andre håpefulle har etterlyst mer flørting fra Trøseid. De mener at han som eneste mannen i flokken bør ta hovedansvar for den biten.

Kvinnene betror seg også til programleder Gunhild Dahlberg (45), som prøver å oppmuntre bonden til å flørte mer enn han gjør.

Trøseid på sin side forklarer at det ikke er så enkelt, for han er litt sjenert.

– Jeg trenger et lite hint fra Christopher før jeg kan sette i gang, sier en smilende Prestegård i episoden – før hun likevel tar initiativ til en egen prat med Trøseid ved å be ham med på fisketur.

Der forsøker hun å få ham litt på gli ved å invitere til en prat om nettopp følelser og forhold. Hun spør blant annet om han har en favoritt blant frierne, hvorpå bonden svarer at han er usikker.

Når Prestegård etter hvert konkluderer med at det nok «ikke bobler nok» mellom dem, protesterer ikke Trøseid. Og når hun sier at hun vil trekke seg ut, er han enig i at det er det beste.

SKJEBNESTUND: Her blir Hanne Prestegård og Christoffer Trøseid enige om at hun skal reise. Foto: TV 2

Prestegård sier til VG at selv om det på TV fremstår som en brå beslutning, så var det et veloverveid valg fra hennes side.

– Jeg følte det manglet kjemi mellom Christoffer og meg, og satte derfor pris på at han hadde forståelse for dette. Da kunne også han fokusere på å finne kjærligheten med de gjenværende damene.

Selv om det på TV kan se ut som om Prstegård forlater innspillingen uten å ta farvel med de andre frierne, forsikrer hun om at hun fikk tatt avskjed.

Selv om hun ikke fikk spesielt god kjemi med bonden, var forholdet til «rivalene» desto bedre.

– Ettersom vi tidlig fikk god kjemi, hadde vi allerede vekslet kontaktinformasjon. Det plinget inn med meldinger fra de andre damene så fort jeg var på vei ut fra gårdsplassen, forteller 23-åringen.

UTE: Hanne Prestegård er ferdig i «Jakten» og kan nå svare på alle andre henvendelser hun har fått fra seere. Foto: Mats Sparby/TV 2

Bonden fra Nord-Odal innrømmer overfor VG at det var litt trist at Hanne forlot innspillingen på den måten, men at de var enige om at det var beste løsning.

– Det var bedre enn at hun skulle bli værende og kanskje bli lei seg senere, sier 28-åringen.

Han var forberedt før innspillingen på at valget ikke bare var hans, men at også frierne måtte ta stilling til om de ville bli værende eller ikke.

– De kunne jo reist alle sammen, sier han og ler litt.

SJEKKEBONDE: Christopher Trøseid fra Nord-Odal. Foto: THERESE BAER/TV 2

Når det gjelder mangelen på flørting, mener Trøseid at corona må ta mye av skylden.

– Det var ikke så lett med restriksjonene, så for min del gikk det mye på det. Men egentlig var vi enige, både de fire damene og jeg, om at ingen av oss er noen store flørtepuser.

Flørting må dessuten være noe som kommer naturlig, sier bonden.

– Jeg ville ikke gi noen falske forhåpninger.

Flørting eller ikke, Hanne Prestegård tror uansett ikke noe kunne vært gjort for å vekke mer gnist mellom henne og bonden.

– Jeg var tidlig usikker. Etter hvert som jeg ble kjent med Christoffer, opplevde jeg at vi passet bedre sammen som venner.

Prestegård, som er vernepleier, sier at det å delta på TV er en «uvanlig opplevelse for ei bygdejente».

– Men når man har venninner som melder deg på, må man ta noen steg ut av komfortsonen, sier hun og legger til at det var spennende å få oppleve hvordan en TV-produksjon fungerer.

– Det at vi hadde lite privatliv og sjelden kunne gå på toalettet uten noen overhørte det, var imidlertid noe utfordrende til tider.

Litt ubehagelig har det også vært å se seg selv på skjermen.

– Ofte har jeg ristet på hodet og undret meg over hvorfor jeg sa det jeg sa, innrømmer hun.

Flere tilbud

Det mangler ikke på henvendelser fra seere som er interessert i den blonde sørlandskvinnen, og nå står hun fritt til å sjekke videre på egen hånd.

– Det at andre menn har tatt kontakt etter «Jakten», er hyggelig. Jeg har respondert ved å informere om at de må følge med på programmet for å se hvordan det går. Nå som jeg ryker ut, må jeg nok formulere et nytt svar til disse TV-titterne.

Ennå er det flere uker til seerne får vite hvilke friere som står igjen til slutt hos de ulike bøndene. Siste episode sendes 25. januar.

TV 2 er allerede i gang med å søke etter deltagere til neste sesong. Castingen starter like over nyttår.