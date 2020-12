TUNGT: Ronny Stokland strevde voldsomt da han skulle ta nytt valg. Foto: TV 2

«Jakten»-bonden brast i gråt: − Vanvittig vondt

Ronny Stokland (39) hulker når han gir Karina Dalbak (41) den aller siste klemmen i mandagens «Jakten på kjærligheten».

Publisert: Nå nettopp

– Det er helt forferdelig å sende hjem Karina. En sånn dame som det. Jeg er kjempeglad i henne, sier Stokland til kamera etter å ha tatt farvel.

TV-seerne har gjennom flere uker nå fått følge tibarnsmorens innsats for å bli Klepp-bondens utvalgte, men sånn gikk det altså ikke.

Mens Dalbak tok nederlaget med fatning, var det bonden selv som så ut til å ta avskjeden tyngst.

– Aldri før har jeg reagert så kraftig på noe som har med avvisning å gjøre. Jeg sto sikkert ti minutter før jeg klarte å si det jeg skulle si, for jeg var så lei meg, forklarer han til VG.

– Ja, jeg vet jeg kan være lettrørt. Det hender jeg sipper litt for meg selv, men dette var overraskende.

TÅREVÅTT: Ronny Stokland var ikke forberedt på egen reaksjon. Foto: TV 2

Stokland hikstgråter når han omfavner Dalbak etter å ha kunngjort at det er Camilla Jensen (30) og Olivia Matningsdal (38) som får bli værende på gården.

Han var også veldig sliten på det tidspunktet.

– Det var så veldig mye fokus på valget, også fra produksjonens side. Så akkurat der og da kjente jeg på at jeg ikke ville mer, og at nok var nok. Alt ble så intenst.

Stokland innrømmer at han hadde pekt seg ut en frierfavoritt, men skråsikker på valget var han likevel ikke.

– Jeg likte Karina veldig godt, og har stor respekt for henne og det hun har oppnådd. Derfor var det vanvittig vondt å be henne dra.

SKUFFET: Karina Dalbak måtte reise. Foto: TV 2

Stokland følte likevel at det var mer vennefølelser han hadde utviklet for Dalbak.

Da bonden var i prosessen med å bli med i «Jakten på kjærligheten», fikk han spørsmål fra produksjonsselskapet om hvordan han taklet det å avvise mennesker.

– Jeg svarte dem at det ikke kom til å bli noe problem, men jammen var det vanskelig, sier 39-åringen.

Dalbak på sin side forteller til VG at hun var forberedt på utfallet.

– Jeg bare visste at det var min tur. Observasjonenen av de andre i forkant overbeviste meg om det kom til nå sånn.

Selv om avskjeden ble vennskapelig, var det tungt.

– Selvfølgelig var det trist og dumt. Men jeg angrer ikke på at jeg var med. Det har vært en fin reise med mange opplevelser. Jeg har lært mye om meg selv, og det viktigste er at man må være seg selv og ikke prøve å være noe man ikke er.

Og nå når katta er ute av sekken, dukker det kanskje opp andre muligheter. Dalbak har fått mange henvendelser fra seere, noen mer fristende enn andre.

– Det har vært trykk på telefonen, ja, ler hun, og sier at det har vært vanskelig ikke å kunne gi noen respons.

– Så nå ser jeg frem til å kunne gjøre det. Det er nemlig én spesiell som jeg gjerne vil ha kontakt med videre. Nå har han måttet sitte litt på vent, sier hun hemmelighetsfullt.

ETTERPÅ: Ronny Stokland med Camilla Jensen og Olivia Matningsdal. Foto: TV 2

Etter at Dalbak har reist, trekker Stokland de siste to frierne inn i hver sin armkrok. Alle tre tørker tårer.

– Fy faen, for noe jævla drit, sier bonden på TV.

Også i forrige uke ble det klart at det bygget seg opp til drama, og Stokland har selv gruet seg til å se mandagens episode.

– Hvordan var det å sitte der med to kvinner i armene på den måten, etter å ha sendt Karina hjem?

– Ja, nå spør du godt! flirer bonden – før han svarer:

– Egentlig husker jeg ikke helt hva jeg tenkte der og da. Men jeg tror alle ble litt grepet av stunden. Selv var jeg bare glad for at valget var over, mens de to andre kanskje var mer lettet. Uansett følte jeg for å ta litt vare på dem.

TRE BLE TO: Ronny Stokland omgitt av (f.v.) Karina Dalbak, Camilla Jensen og Olivia Matningsdal. Foto: TV 2

De to gjenværende frierne var også svært preget i mandagens sending.

– Jeg er ødelagt av dette her. Nå kjenner jeg ingen glede. Vi er på jakt etter samme mann. Det er helt jævlig, sa Jensen.

Matningsdal, som snakket ut i VG forrige uke om hvor tungt det var på gården, sier «Jeg har lyst til å skrike høyt».

Ennå er det flere uker til siste episode av «Jakten på kjærligheten» går på lufta i slutten av januar. Først da blir det klart hvem som har lykkes og ikke.

Stokland synes det er utfordrende å måtte holde på hemmeligheten så lenge.

– Det blir en kjempeutfordring. For å si det rett ut.

Også Steinkjer-bonden Andreas Lillevestre (24) måtte sende én frier hjem mandag. Hanna Larsen (23) felte noen tårer da hun skjønte at det ble henne.

– Det er jo ingen som liker å bli avvist. Men det er en del av livet, så det må man selvfølgelig bare takle, uttalte Larsen til kamera etter nederlaget.

