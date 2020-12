«Maskorama»: Her er alle hintene

Lørdag får vi svar på hvilke kjendiser som skjuler seg bak maskene til de siste tre deltagerne. Har du ikke fått med deg ledetrådene, finner du dem her.

Trollet, Elgen og Vikingen er klare for finale i den elleville seersuksessen til NRK.

Under er alle hintene som er blitt servert til og med forrige lørdag:

Elgen:

TOPP TRE: Elgen. Foto: JULIA MARIE NAGLSTAD/NRK

Elgen elsker musikk og dans, og hadde med seg en fotball i program to. Har spilt både piano og gitar i tidligere runder, er det et hint?

– Det er ikke så lenge siden dere så meg på min hjemmebane, hintet han i program to.

Elgen innså da han var ung at han elsket å underholde, og har gjort mye forskjellig siden den gang. Beskriver seg som festglad. Drikker Baileys i en introvideo.

Etter å ha sett Elgen på «den grønne scenen», har statsministeren sagt at hun skulle ønske hun hadde Elgens selvtillit.

Han er en tam og sosial elg, som gjerne tar seg en tur til sentrum for å hilse på venner og kjente.

Han er en livsnyter, og er med på alt som er gøy. Trolig glad i kaffe.

Elgen tror at siden Mads Hansen og Nicolay Ramm har klart å få musikkarriere, kan også han klare det.

Har alltid likt å skille seg ut, en egenskap han kanskje har arvet fra foreldrene, som har skilt seg flere ganger.

Har noen i kikkerten, men den elgen har nesten flyttet inn i kikkerten. Dediserte sangen fra program fire til vedkommende.

Marion spør: Har du fått betalt for å spille fotball? Elgen svarer noe om at han har skapt overskrifter, og at han har reist rundt i verden og vist fotarbeidet sitt.

Mange har gjettet på fotballspillerne John Carew og Jan Gunnar Solli, men også på programledere som Stian Blipp, Markus Bailey og Einar Tørnquist.

Trollet:

TOPP TRE: Trollet. Foto: JULIA MARIE NAGLSTAD/NRK

Trollet er som oftest å finne på en lekeplass eller i et lekeland i sine introduksjonsvideoer.

– Jeg ser hva dere lurer på, og jeg lurer på det samme selv. Finnes det kjærlighet for sånne som meg? spurte hun hemmelighetsfullt i program to.

Trollet har alltid drømt om å gjøre det hun gjør akkurat nå.

Om dagen går det for det meste i jobbing og soving.

Trollet lever for applaus og jubelbrøl, og til vanlig jobber hun med å få deg i godt humør.

Hun var nokså ung da hun startet karrieren, og elsker å gjøre forskjellige ting.

Både venner, lek og jakten på kjærligheten, har måttet vike for at Trollet skulle nå sine drømmer.

Da hun var Trollbarn deltok hun både med ball og i vann, med dyr og bevegelser.

Å bli satt i en bås strider mot trollets natur.

Elsker konkurranser og drømmer alltid om å vinne. Men er også perfeksjonist og sin egen største kritiker.

Når hun starter på en reise, gjør hun alt for å fullføre best.

Er overtroisk. Tror ikke på lykkønskninger, men tror på seg selv.

Elsker rollen som storesøster.

Kjenner flere av navnene det gjettes på, «men er én av dem meg?»

Jan Thomas spør om Trollet er glad i fish-tacos:

Trollet svarer: Vet ikke om jeg er tøff nok til å prøve.

VGs lesere og TV-panelet har altså gjettet på nevnte Ulrikke Brandstorp, men også komiker Cecilie «Cess» Steinmann Neess samt artister som Lisa Børud, Nicoline Berg Kaasin, Sissel Kyrkjebø og Alexandra Rotan.

Vikingen:

TOPP TRE: Vikingen. Foto: JULIA MARIE NAGLSTAD/NRK

Vikingen har alltid en vits på lager, og det kan virke som han har en stor kjærlighet til ostepop og Red Bull. Stiller ofte i ny jakke på scenen, kan det være et hint? Har også hatt med tryllestav i introvideo.

– Mine festlige toner er blitt strømmet ut i verden flere ganger enn det er innbyggere i Norge, hintet han i program to.

Som liten viking ble han hjemme mens hans landsmenn dro på tokt. Han måtte finne sin egen måte å oppdage nye verdener på, og da fant han et vindu til et annet univers.

Vikingen drar ofte tilbake til røttene for å ta del i mer tradisjonelle tradisjoner.

Selv om han er vant til å underholde tusenvis av mennesker, er det litt uvant å gjøre det på denne måten.

Vikingen har vært med på mye de siste årene. «Maskorama» er en barndomsdrøm som har gått i oppfyllelse.

Elsker denne muligheten til å eksperimentere med sang og lek.

Vil ikke beskrive seg som konkurransemenneske, selv om andre har den oppfatningen.

Som ung herremann prøvde han seg i faget han drømte om å mestre.

Nå lever han i flere former.

Handler om å takke ja til alle mulighetene for å engasjere.

Kjenner på ansvaret ved å nå ut til et stort publikum.

Jan Thomas spør Elgen: Hender det at du deltar på en årlig lettkledd-parade?

– Ja, det har hendt, og jeg er stor fan av disse arrangementene.

Marion Ravn sier Vikingen har hatt en jakke med en rev på ryggen tidligere i konkurransen og spekulerer på om det er en av Ylvis-brødrene, Bård eller Vegard Ylvisåker.

Flere av VGs lesere tipper på Youtuber Herman Dahl eller programleder Victor Sotberg. Detektivpanelet har gjettet på blant andre Youtuber Sander «Randulle» Austad Dale, «Skam»-skuespiller Cengiz Al, artist Alexander Rybak, eventyrer Samuel Massie og Youtuber Dennis Vareide.

