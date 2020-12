TROLLET: «Maskorama» har tatt Norge med storm, særlig Ulrikke «Trollet» Brandstorp. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD/NRK

Advarer Sverige mot «Maskorama»

«Norge er fortapt», skriver Aftonbladets kommentator om det han omtaler som et «underlig supervirus».

Publisert: Nå nettopp

«Hold grensen stengt mot Norge, også etter vaksinen», skriver Markus Larsson (44) i en kommentar i Aftonbladet mandag morgen, der han ironiserer over den enorme TV-snakkisen «Maskorama».

Under tittelen «TV-viruset kan knekke Sverige», skriver Larsson at risikoen er overhengende, og at farsotten nærmer seg med stormskritt.

Mener håpet minsker

Han baserer seg på kilder i Norge, kilder som han sier bruker lørdagskvelden på å se en elg danse til «Right Said Fred», og som blir frustrert når VGs anmelder gir terningkast seks til Trollet og bare en «skandaløs femmer» til den nevnte Elgen.

«Når viruset er innenfor tablået, hjelper hverken smittesporing eller karantene», lyder det videre.

Larsson mener at Norge rett og slett er fortapt, og at det allerede er for sent her til lands.

«Men Sverige kan fortsatt å klare seg, selv om muligheten minsker time for time», skriver han.

Larsson peker på at TV4 allerede «truer med å sende programmet».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

KOMMENTATOR: Markus Larsson. Foto: AFTONBLADET

Larsson hevder for øvrig at det er ganske forutsigbart «hva slags kjendiser og artister» som kommer til å gjemme seg bak kostymene.

«Ledetråd», skriver han (og bruker nettopp «Maskoramas eget konsept ved å server hint underveis mot målet): «Det handler ikke om Thåstrøm».

– Smaken er skadet

Den svenske kommentatoren forklarer videre at mye av poenget er at flere av deltagerne risikerer å være mer interessante som utkledd enn som seg selv.

les også Elleville seertall for «Maskorama» -finalen

Når det er sagt, svensken tror ganske sikkert at «Maskorama» vil få suksess også i hans eget land.

– Jeg mistenker at denne blandingen av «Muppet Show og «Idol» kan bli stort i Sverige, sier Larsson til VG.

– Både Sverige og Norge pleier å like fjollete barneunderholdning. Se bare på Melodifestivalen og Eurovision. I tillegg tror jeg smaken vår er blitt enda mer skadet etter Covid, legger han til.

les også Ja, det blir mer «Maskorama»

Kommentatoren, som for øvrig vet hva det vil si å bli rammet av et ekte virus, nemlig covid-19, regner med at man til neste år kan lykkes med hva det måtte være på TV.

– Maskerte artister i elgkostyme. Veldig ondskapsfullt og fascinerende. Og så er det jo sånn at man bare må se det, eller hva? spør han.

Og ja – TV-tallene viser at mange nordmenn må se det. Responsen økte hver uke frem mot finalen, hvor godt over 1,3 millioner mennesker fikk meg seg at Ulrikke «Trollet» Brandstorp (25) vant hele sulamitten.

NRK: – Gled dere

Prosjektredaktør i NRK, Jan Erik Ådland, sier til VG at svenskene bare kan glede seg.

– De har alle forutsetninger for å lykkes med «Maskorama». Vi vet fra før at dette konseptet ikke nødvendigvis er en favoritt blant anmeldere og kommentatorer, men det skulle ikke forundre meg om det slår an i Sverige også, sier han.

Norge er for øvrig ikke alene om å være hekta. «Maskorama» har gått sin seiersgang verden rundt i lang tid allerede. Konseptet er opprinnelig koreansk, men en rekke land har laget egne varianter – deriblant USA med «The Masked Singer».

Fått med deg hvem som «The Maskes Singer» i forrige uke? Klikk her.