PAR: Josephine Leine Granlie og Nicolay Ramm på Idrettsgallaen i Stavanger i 2019. Foto: Carina Johansen / NTB

Nicolay Ramm er blitt pappa

Nicolay Ramm (32) og forloveden Josephine Leine Granlie (31) har fått sitt første barn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag formiddag delte NRK-profilen et humoristisk bilde på sin Instastory for å gjøre nyheten kjent, der han har limt inn ansiktet sitt på en muskuløs kropp med påskiften «hot daddy».

Ramm og Granlie forlovet seg for snart to år siden, under et opphold i USA. I september i fjor betrodde de verden at de skulle bli foreldre.

Foto: Skjermdump fra Nicolay Ramms Instagram

Siden fredag har Ramm oppdatert Instagram-følgerne flere ganger mens han ventet på å bli far.

På Instastoryen sin har han uttrykt stor misnøye med at han ikke kunne være tilstede under hele fødselen til forloveden.

Han er en av flere kjendiser som uttrykker frustrasjon over at partner ikke kan være tilstede under hele fødselen på grunn av coronarestriksjoner ved sykehusene.

les også Kjendiser fronter fødeopprøret

Ramm postet en selfievideo på Instastory kl 07.57 fredag morgen. Der ser vi ham sitte alene i bilen.

«Her sitter man da, i en bil på P-plassen utenfor Ullevål sykehus og venter på at fruen skal trøkke babyen halvveis ut så jeg blir erklært koronafrisk og får komme inn. Trist opplegg ass», skriver NRK-kjendisen til sine 154.000 følgere.

I et klipp litt senere, skriver han at han sitter der på tredje timen, mens han synger:

«Du må føde alene, ja du må klare de sjæl. Kan’ke få hjelp av gutta, for de kan være smitta, og ingen blir testa, sitter her og furter, så derfor må du klare deg sjæl.»

VG lyktes ikke i å komme i kontakt med Ramm.

Ramm og Granlie har vært sammen i litt over fire år og viste seg første gang sammen i offisiell sammenheng på Gullruten i Bergen i 2019. Da betrodde de to til TV 2 at de ble et par etter å ha møttes på et julebord.