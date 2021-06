FRONTFIGUR: Chris Harrison har ledet flere «Ungkaren»-serier siden 2002. Foto: TVNORGE/FEM

Chris Harrison gir seg med «Ungkaren»

Etter først å ha tatt pause etter rasisme-anklager, trekker Chris Harrison seg for godt fra seriene han har ledet i to tiår.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Harrison melder nyheten selv med sine 1,3 millioner følgere på Instagram tirsdag kveld norsk tid.

«Jeg har hatt det virkelig fantastisk som vert for «Ungkaren»-franchisen og nå starter jeg et nytt kapittel med entusiasme. Jeg er så takknemlig overfor Bachelor Nation for alle minnene vi har skapt sammen. Selv om min reise som har vart i to tiår går mot slutten, vil vennskapene jeg har fått vare livet ut.»

Harrison har siden 2002 ledet flertallige versjoner av amerikanske «Ungkaren», «Ungkarskvinnen» og «Bachelor in Paradise».

Det var i februar han kunngjorde at han tok seg en pause fra jobben på ubestemt tid. Avgjørelsen kom etter reaksjoner på at han forsvarte angivelig rasistiske handlinger fra tidligere deltager Rachael Kirkconnell.

Forrige uke kom beskjeden om at skuespiller David Spade var blant kjendis-gjeste-programlederne som skulle erstatte Harrison i den kommende sesongen av «Bachelor in Paradise». Flere amerikanske medier meldte da at det var usikkert om Harrison ville komme tilbake til reality-jobben han er kjent for.

Hemmelig forlik

Nå skriver Hollywood Reporter at programlederen skal ha inngått et hemmelig og angivelig stort forlik med ABC og Warner.

ABC og Warner sier i en felles uttalelse:

«Chris Harrison gir seg som vert for «Ungkaren»-franchisen. Vi er takknemlige for alle hans bidrag gjennom de siste 20 årene og vi ønsker ham alt godt på hans nye reise.»

Realityserien sendes på de norske TV-kanalene Dplay og FEM.