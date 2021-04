EKSPAR: Nick Loeb og Sofia Vergara på Screen Actors Guild Awards i Los Angeles i 2013. Foto: John Shearer / AP

Sofia Vergaras eks må gi opp kampen om befruktede egg

Nick Loeb (45) kan aldri mer søke om at en annen kvinne skal bære frem embryoene han og Sofia Vergara (48) frøs ned før bruddet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det fastslo retten i Los Angeles mandag denne uken, ifølge People.

Da Vergara og Loeb brøt forlovelsen i 2014, endte det i en krangel om to nedfryste embryoer, som ble lagret i forbindelse med prøverørsbefruktning kort tid i forveien.

Før de frøs ned de befruktede eggene, skal de to ha inngått en avtale om at all fremtidig bruk skal godkjennes av begge. Det er denne avtalen Loeb gjentatte ganger de siste årene, i ulike rettsinstanser, har forsøkt å få omgjort.

Han fikk senest avslag i slutten av januar i år – men benyttet seg av en aller siste ankemulighet. Nå har også denne endt i nederlag. Retten har én gang for alle bestemt at Loeb, som er forretningsmann, ikke kan benytte eggene uten at Vergara gir sin godkjenning.

Paret skal ifølge rettsdokumenter to ganger har forsøkt å bli foreldre ved hjelp av surrogatmor, uten å lykkes. Loebs ønske etter bruddet, har vært at en annen kvinne skal forsøke å bære frem embryoene, som oppbevares på en klinikk i Beverly Hills.

Han har også hevder at han og Vergara senere inngikk en muntlig avtale om at han kunne få bruke eggene i fremtiden. Dette har hun nektet for, og retten trodde heller ikke på det.

GIFT: Joe Manganiello og Sofia Vergara på Screen Actors Guild Awards i Los Angeles i 2016. Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES

Dommeren gjorde det klart mandag at ethvert videre forsøk fra Loeb om å få eggene implantert, vil være et lovbrudd.

Det ligger ikke an til det. Vergara, som halvannet år etter bruddet giftet seg med skuespiller Joe Manganiello (44), gikk i 2017 rettens vei for å hindre at eksforloveden noensinne skal få retten til embryoene.

Vergara, som har en voksen sønn fra et tidligere ekteskap, var i mange år det største trekkplasteret i TV-serien «Modern Family». Da komiserien rundet av i fjor vår, fikk Vergara ny jobb som dommer i «America’s Got Talent».

