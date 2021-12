DET SISTE PROGRAMMET: Til tross for lave seertall, er Fredrik Skavlan stolt over programformatet «Skavlan». – Et rom der gjester fra veldig ulike verdener kunne møtes i øyehøyde og dele gleder og sorger, erfaringer og kunnskap, skriver han i en e-post.

Bunntall for «Skavlan» – nå er det slutt

«Skavlan» har aldri hatt færre seere enn denne høsten.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Lørdag kveld sendes den aller siste episoden av «Skavlan» på TV 2. Men seertallene for programlederen har aldri vært lavere enn nå. Denne høsten har gjennomsnittet vært på 216.000 seere, som også inkluderer strømmetall fra TV 2 Play.

Så sent som våren 2015 hadde talkshow-kongen over en million seere på hvert program på NRK1.

– Vi blir en del av et lenge forutsett lineært fall. Og er det noe vi har lært av vår overgang til TV 2 i Norge, så er det at talkshow er et typisk lineært fenomen, som avhenger av forutsigbarhet og en god sendetid.

– Ambisjonen var jo å teste digitale muligheter for sjangeren, men dette har så langt hverken vi eller noen andre jeg vet om helt fått dreisen på, skriver Fredrik Skavlan i en e-post.

Det vakte oppsikt da Skavlan valgte å forlate NRK og den attraktive «gullrekka» våren 2018. NRK-ledelsen la den gang ikke skjul på det først og fremst handlet om penger.

les også Fredrik Skavlan gir seg: – Mye jeg kommer til å savne

– Vi var ikke i nærheten av tilbudet til TV 2. De har betalt mye mer, sa kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, til VG den gangen.

Ifølge bransjenettstedet Kampanje var det over 20 millioner kroner som skilte budene fra NRK og TV 2 i 2018.

SISTE SMINKE: Anna Kokotos styler Fredrik Skavlan foran det siste programmet som ble spilt inn i Stockholm på onsdag. Denne høsten var det 25 år siden programlederen debuterte som talkshow-vert i Norge i «Absolutt» på NRK2.

Mistet seere etter overgang

Våren 2018, den siste sesongen Fredrik Skavlan var på NRK, hadde han i snitt totalt 776.000 seere på hvert program. Men etter overgangen til TV 2 begynte seertallene å gå nedover. I seriens første sesong på TV 2 endte talkshowet opp med et snitt på 329.000 seere – i direkte konkurranse med Anne Lindmo og hennes «Lindmo» på NRK1.

Info Seertall – «Skavlan» Høsten 2018: 329.000 Våren 2019: 310.000 Høsten 2019: 298.000 Våren 2020: 303.000 Høsten 2020: 248.000 Høsten 2021: 216.000 (før siste) Kilde: TV 2 – tallene inkluderer både TV 2 lineært og TV 2 Play Vis mer

les også Fredriks fall

Programdirektør i TV 2, Trygve Rønningen, innrømmer at spesielt strømmetallene ikke ble som forventet for «Skavlan».

– Det vi ser nå er at talkshow-sjangeren har vanskelig kår i den nye strømmeverden, sier Rønningen.

Samtidig er han full av lovord om Fredrik Skavlans jobb i TV 2.

– Da vi valgte Skavlan var han et viktig bidrag til variasjonen i vårt programtilbud og for TV 2 var det også en fjær i hatten at han ville jobbe for oss.

– Det er djervt av han å gi seg nå. Han har en enorm suksess i Sverige og han gir seg på topp. Fredrik Skavlan er en god journalist og dette er ikke det siste vi har hørt fra han, sier Rønningen.

I fjor høst lå seertallene på «Skavlan» i Sverige på mellom 1 million og 1,3 millioner. Fredrik Skavlans produksjonsselskap, Monkberry, kan også notere seg for gode seertall for hans erstatter, Carina Bergfeldt. Hennes talkshow har svingt mellom 1,4 millioner og opp til i underkant av to millioner. Bergfeldt har også hatt bedre strømmetall enn Skavlan og skal etter planen ta over sendetiden til «Skavlan» i Sverige til neste år.

TV 2 har derimot ingen planer om å erstatte «Skavlan» med noe nytt talkshow.

– Nå skal vi ta en fot i bakken og finne ut mer om hva den nye måten å drive denne typen ordskifte på som talkshow er, sier Rønningen.

DE SISTE GJESTENE: Fra venstre: Felix Herngren har gjort suksess med både «Solsiden» og «Bonusfamilien», Sveriges første kvinnelige statsminister. Magdalena Andersson, Hviterusslands opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja og Else Kåss Furuseth.

TV-sjef Marianne Massaui i MediaCom er i tvil om «Skavlan» vil bli savnet på TV-skjermen.

– Men han vil bli husket på en god måte og han fortjener en hyllest for den jobben han har gjort. Han har bygget opp Norges største talkshow og hatt vanvittige gode seertall. Ikke bare i Norge, men også i Sverige. Jeg synes han bør bæres ut på gullstol, sier Marianne Massaui.