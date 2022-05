SAMMEN OM SEKSUALUNDERVISNING: Mohammed Al-Karbawi, Mutasim Billah og Benedikte Bragli Kolrud utenfor Fystikkalleen videregående skole.

Elever ble «sex-eksperter»: – Å snakke om sex burde bli normalisert

Benedikte Bragli Kolrud (17) og Mohammed Al-Karbawi (17) ble seksualundervisere for en uke i programmet «Sexpertene». De mener elever burde snakke sammen om sex.

Mutasim Billah (25), kjent som «Mutta» fra «Andregenerasjonen» på NRK, er programleder for det nye ungdomsprogrammet på Discovery+, «Sexpertene».

Det er flere grunner til at han gjerne ville ha den jobben:

– For det første synes jeg seksualundervisningen rett og slett ikke er bra nok i skolen. De fleste lærer jo fra porno, og det er ikke sånn sex er i det hele tatt. Jeg tenkte at dette hørtes ut som et program som kan bidra til å gjøre en endring så folk får et sunnere sexliv, sier han.

PROGRAMLEDER: Mutasim Billah er los i «Sexpertene».

Billah har også en bachelorgrad i psykologi og ser på serien som relevant på veien mot å bli psykolog.

Fordyper seg i ulike temaer

Gjennom tolv uker på tolv ulike videregående skoler får tre utvalgte elever ansvar for å lære så mye de kan om ett spesifikt tema innen seksualundervisning. Deretter må elevene formidle alt de har lært til hele skolen på en såkalt «sexdag».

Ble «SEXPERTER»: Benedikte Bragli Kolrud og Mohammed Al-Karbawi.

Benedikte og Mohammed er to av tre elever som deltok ved Fystikkalleen skole i Oslo. De hadde temaet «Klar» – hva unge bør vite om å skulle debutere seksuelt.

Dette skulle unge ønske de lærte i seksualundervisningen

– Det at jeg ikke synes sex er et flaut tema, gjorde at jeg tenkte at dette er noe for meg – det var både TV og et tema jeg synes er morsomt og interessant, og som jeg liker å snakke med vennene mine om. Det er noe av det mer spennende vi kan snakke om, sier Benedikte og fortsetter:

PÅ SKOLEBENKEN: Alle tre sier de lærte noe nytt ved å være med på programmer.

– Det er også veldig sentralt akkurat nå, for det er nå folk begynner å utforske seksuelt. Det gjelder å gjøre det så lite flaut som mulig og å kunne snakke om alt. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort om ikke jeg hadde hatt venner som ville snakke om det.

– Jeg visste at jeg selv ikke synes det er flaut å snakke om i det hele tatt. Det var spennende og ganske gøyalt det vi skulle presentere. Så å stille opp på presentasjon foran hele skolen var ikke så utfordrende som jeg trodde det skulle være, sier Mohammed.

– Det syntes jeg var helt grusomt, sier en leende Benedikte.

KLARE: Temaet i episoden Benedikte og Mohammed er med på, er «Klar».

– Blir herdet

Programleder Mutasim medgir at prosessen kunne være noe flau i starten.

– Man blir skikkelig herdet. Første uken kunne jeg kjenne det litt, at noen ting var kleint. Men etter hvert ble ingenting kleint. Etter innspilling kunne jeg dra på restaurant med venner og snakke veldig høyt om et seksuelt tema, og jeg tenkte ikke over det i det hele tatt. Og sex er noe naturlig. Jeg synes det er litt rart at det skal være tabu og litt flaut og snakke om når det er noe de aller fleste har i løpet av livet, sier han.

Dette overrasket dem mest underveis:

Discovery oppgir at deres utgangspunkt var at både elever og lærere synes seksualundervisningen i skolen er for dårlig. De ville teste å la elevene selv få forme seksualundervisningen – i hvert program veiledet av en ekspert, som en sexolog, helsesykepleier eller urolog.

SNART PÅ SKEJRMEN: Benedikte Bragli Kolrud, Mohammed Al-Karbawi og Mutasim Billah.

Ønsker ekspert-undervisning

Både Kolrud og Al-Karbawi mener seksualundervisningen de hadde på barneskole og ungdomsskole var for dårlig, og noe de husker lite av.

– Vi lærte bare å putte kondom på dildo. Og så er det mange som har sex som ikke innebærer penis i det hele tatt, påpeker Benedikte.

Benedikte Bragli Kolrud, Mutasim Billah og Mohammed Al-Karbawi.

– Hvordan synes dere seksualundervisningen burde være?

– Den burde bli laget av sexologer og eksperter i stedet for av lærere og skolesystemet. Folk som er utdannet til det burde være med på å utvikle systemet, sier Mohammed.

– Jeg synes de burde ha seksualundervisning hvert år – én uke i naturfag der de har bare om det hele uken. Både i åttende, niende og tiendeklasse, sier Benedikte.

UNDERHOLDNINg: Elev Mohammed Al-Karbawi, programleder Mutasim Billah og elev Benedikte Bragli Kolrud.

– Man burde også å lære mer om kroppsspråk og hvordan kan merke at folk ikke vil uten å få verbal beskjed. Det er jo mange som misforstår veldig mye og ikke snakker om det med andre, så de utvikler sin egen idé av hvordan man tolker om noen vil noe eller ikke, som kan føre til overgrep, påpeker Mohammed.

Savner mange temaer

Forrige uke lanserte Sex og samfunn rapporten «Hva inngår i dagens seksualitetsundervisning?», bygget på en nyere kartlegging. Der kommer det frem blant annet at elevene ønsker flere temaer i seksualundervisningen. Temaene de etterlyser mest er følelser, skeiv seksualitet og seksuell debut.

LÆRING: Mohammed Al-Karbawi fikk etter å ha vært med på programmet jobb som ungdomssvarer på Ung.no.

– Følelser er noe de ikke tar opp i skolebøkene. Det er veldig mye om sikkerhet og kjønnssykdommer, sier Mutta.

Tiktok-psykolog: Hvordan snakker vi egentlig om sex?

– Alt er bare: Ikke få barn, ikke få kjønnssykdommer, innskyter Benedikte.

– Vi syntes det var veldig merkelig at de ikke har med det følelsesmessige. Det går vi inn på, sier programlederen.

MORSOMT: Benedikte Bragli Kolrud synes seksualitet er et morsomt tema.

På spørsmål om de nå har blitt «sexperter», svarer elevene at de i hvert fall har lært mye mer enn de kunne før.

– Vi fikk et lite grunnlag, så håper jeg folk tar det opp med vennene sine og snakker om sex, sier Benedikte.

– Å snakke om sex burde bli normalisert, påpeker Mohammed.