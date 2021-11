KVINTETT: F.v.: Birk Ruud, Mona Berntsen, Petter Schjerven, Thomas Numme og Silya Nymoen.

«71 grader nord»: − Ut med et smell

Thomas Numme (51) ble slått ut rett før semifinalen. Det lever han godt med.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Drømmen om å bli Norges tøffeste kjendis glapp søndag kveld.

– Jeg går ut herfra med hevet hode og bæsj på skoa, sier en smilende Numme til konkurrentene før han pakker sekken og drar.

Det var i forrige episode TV-seerne ble vitne til dramatikk rundt at Numme skulle gjøre sitt fornødne like før en strabasiøs øvelse. Laget hans hadde sikret seg 14 minutters forsprang, men fem av disse forsvant da Numme ikke møtte opp tidsnok.

Han hadde nemlig en liten krise lenger oppe i skogen. Numme hadde lagt igjen en ladning og skulle brenne opp dopapiret – som tok fyr. Altså måtte TV-kjendisen slukke brannen som oppsto ved febrilsk å trampe oppi egen avføring.

– Jeg kunne latt være å si noe til de andre om hvorfor jeg ble sen. Jeg var jo alene oppi lia der, da jeg holdt på å starte en skogbrann, sier Numme leende til VG.

SLITNE: Thomas Numme og lagkamerat Agnete Husebye, som røk ut forrige uke.

Selv om ikke selve dobesøket og brannslukkingen ble filmet, bar skoen preg av hva den hadde vært med på. Numme bar med seg egen dritt et godt stykke videre, noe de andre på laget moret seg lystelig over.

– Det var jo morsomt, så jeg skjønner at det ble TV av dette. Jeg så den komme. La oss si at jeg røk ut av konkurransen med et smell, flirer han.

VG har tidligere snakket med Numme om hvor mye han slet underveis. Han har bannet så det suser i hver eneste episode og vært tydelig oppgitt. Likevel har han klamret seg fast – helt til nå.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt. Det må jeg innrømme. På toppen av det hele begynte det å snike seg inn litt hjemlengsel også, forklarer han.

FØR START: Thomas Numme la ut på tur for å trosse høydeskrekken.

Det var Numme og Birk Ruud (23) som scoret dårligst søndag, men Ruud sikret seg plass videre. Numme mener det hadde vært urettferdig om Ruud hadde røket ut.

– Birk mestrer så mye. Jeg mestrer ikke fullt så mye, selv om jeg er sta, humrer Numme.

Den tidligere «Senkveld»-programlederen var egentlig glad for å slippe ferden opp på Store Skagastølstind, Norges tredje høyeste fjell.

– God tur opp! Dit skal aldri jeg! sier Numme til de andre før han reiser.

Til VG sier Numme at exiten var «god timing».

– Jeg har prøvd, men blir ikke kvitt høydeskrekken. Det ville ikke blitt noen drømmetur for meg opp der.

TØFFE TAK: Thomas Numme tidligere i konkurransen.

TV-veteranen er fornøyd med egen innsats.

– På tross av alt rot og rør, så sto jeg skikkelig på.

Noen turmann har Numme aldri vært, og ikke kommer han til å bli det heller.

– Jeg hadde håpet å bli mer glad i det, men den lille gløden jeg hadde etter innspillingen, har sluknet. Det har ikke blitt noen turer etterpå. I stedet gikk jeg rett til «Mamma Mia!»-prøver, sier musikaldebutanten.

Alle VG har vært i kontakt med om «71 grader nord», forteller om tette bånd og nye vennskap. Numme er ikke noe unntak.

– Det ligger i sakens natur at man kommer tett på hverandre veldig fort. Man er avhengig av hverandres hjelp også for å lykkes, spesielt jeg, sier han og ler.

VENNER OG RIVALER: Lagkameratene Birk Ruud og Thomas Numme, her tidligere i konkurransen.

Gjengen hadde første gjenforening bare én uke etter at alt var over.

– Vi er selve klisjeen på en realitygjeng. Vi ville treffes så fort som mulig. Siden har det blitt flere møter. Det er veldig hyggelig.

Alle påkjenningene til tross, så er Numme glad for at han var med.

– Jeg syntes jo det var veldig gøy. Særlig i ettertid synes jeg det var gøy, gliser han.

Det var imidlertid veldig fint å komme hjem.

– Familien var stolt, selv om jeg ikke nådde helt i mål. Jeg tror de var imponert over at jeg var så lenge borte.

– Hva var det første du gjorde etter hjemkomsten?

– Det var fint vær, husker jeg. Jeg satt på verandaen og spiste god mat med saus og drakk øl.

Hva som blir det neste TV-stuntet fra Numme, er han ordknapp om.

– Det vet jeg ikke ennå. Mulighetene går i litt forskjellige retninger, så jeg kan ikke si noe mer akkurat nå.

51-åringen kommer uansett til å stå på scenen i Oslo med «Mamma Mia»»-kollegene til langt ut på våren neste år. VGs anmelder har gitt showet terningkast 5.

