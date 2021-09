TRE AMIGOS: Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) og Oliver (Martin Short) har en a-ha opplevelse på gangen.

TV-anmeldelse «Only Murders in the Building»: Krim for eldre

Sannsynligvis årets mest gammeldagse og joviale krimtøys. Og takk for det.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Only Murders in the Building»

Amerikansk krimkomedie i ti deler

Skapt av: Steve Martin og John Hoffman

Med: Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short m. fl.

Premiere på Disney+ 31. august

Charles (Steve Martin) er aldrende skuespiller med fargesortert paprika i kjøleskapet og fortid som TV-detektiv. Oliver (Martin Short) er ditto aldrende regissør, med en forkjærlighet for flamboyante frakker og en fortid som musikalregissør. Mabel (Selena Gomez) er illustratør med fremtiden foran seg.

Samtlige har en voldsom entusiasme for True Crime-podkaster. Noe som er til god hjelp når et mystisk mord skjer i bygården de alle bor i. Det vil si, det er bare disse tre som er overbevist om at det virkelig er et mord.

les også Selena Gomez reagerer på TV-serie: – Smakløse vitser

Gjennom tilfeldigheter forenes trekløveret i en genial idé om å både løse mysteriet og samtidig bygge seg opp som True Crime-podkastere. Tidlig blir det åpenbart at ingen i bygget, inkludert hovedpersonene, forteller hele sannheten. For er egentlig fortiden til disse to gamlekarene så ekstravagant som de hevder? Og hva driver egentlig Mabel med?

THREE AMIGOS: TRE AMIGOS: Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) og Oliver (Martin Short) har en a-ha opplevelse i heisen.

«Only Murders in the Building» er et forsøk på den litt glemte sjangeren «snublende lun underholdning, hvori opptatt mordmysterium». Steve Martin og Martin Short spiller et sammensurium av tidligere samarbeidsroller og egen personlighet. Sammen er de trivelig gammelmodige, om enn litt lite modige.

Martin klarer utrolig nok å vente i to hele episoder før han begynner å dra inn musikkinstrumenter. Short er en litt roligere versjon av sine mest frenetiske karakterer.

les også Selena Gomez om forhold: – Har aldri følt meg likeverdig

Overraskelsen her er Selena Gomez. Her manifesterer hun seg som et av disse renessansemenneskene som får til alt de prøver på. Selv om hun har mange års erfaring som skuespiller fra diverse Disney-serier, er det som om hennes timing og dramatiske komikk nå er fullkommen. Gomez stjeler scenene som den passe mystiske Mabel, med perfeksjonert «ok, boomer»-himling og vennlig opplæring i uformell bruk av SMS.

TRES AMIGOS: Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) og Oliver (Martin Short) har nok a-ha opplevelse. Denne gangen utendørs.

De tre første episodene viser en evne til å bygge koselig krim, skrevet slik krim var på den tiden da Charles var TV-detektiv. Fullt av villspor og hint som er direkte feil, med passe karikerte karakterer.

Bygården deres er et oppkomme av kjente og mindre kjente kjendiser, der blant annet Sting har en merkelig stiv rolle som seg selv. Dramaturgien tenderer til tankespinn og personlig politiarbeid basert på egne erfaringer. Oliver jobber for eksempel deduktivt i en mental castingprosess Ryan Murphy bør bli misunnelig på.

les også Addison Rae overrasket fansen – debuterer som artist

Etter hvert virker det som de involverte til dels glemmer at det faktisk er et mord de etterforsker. De flytter seg i alle fall over i problemstillinger som hva som er det beste innspillingsutstyret for podkast og den perfekt stekte omelett.

Slik blir det «Only Murders in the Building» mest mulig Steve Martin: Humrevittig, verbalt smart og distrahert. Akkurat så jovialt inkluderende at man gjerne bruker mer tid sammen med denne usannsynlige trioen.

At Hardyguttene (ja, som i guttebokserien) kan vise seg å være et sentralt plottelement, sier vel egentlig det meste.

Anmelderen har fått se de tre første episodene