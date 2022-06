DRIKKE: Erik Fossum i gaming-nettstedet PressFire er ikke imponert av live-streamingen av fylleprat. Skjermbilde fra Twitch

NRKs gaminghus kritiseres for fyll

Statskanalen får kritikk for deler av innholdet de streamer i millionprosjektet på Twitch.

– Det virker som at alkoholen skal flyte temmelig fritt i det nye gaming-huset, skriver Erik Fossum i en kommentar på PressFire.

Han er daglig leder for gaming-nettstedet. Så langt er han ikke imponert over NRKs satsing på dataspill.

NRK har det siste året brukt millioner på et gaminghus der tre profiler skal bo, leve og spille. Alt direktesendes 24 timer i døgnet på Twitch.

Prosjektet går under navnet LL35. Fossum mener NRK maler et bilde om at gamingkultur handler mye om fyll. Slik begynner hans kommentar: «Rikskanalens inntog på Twitch er flaue greier». På Twitch er det flere klipp med drikking.

Foto: Privat

– Hva fikk deg til å reagere?

– De kjører rene fyllestreams og at det generelt er mye alkohol i sendingene. Det er uttalt at dette er en gaming-satsing for folk ned til 15 år. Jeg synes ikke de skal ha innhold som handler om fyll for en så ung målgruppe, sier Fossum til VG.

NRK har omtalt prosjektet som «Gamingens svar på Big Brother». Nettavisen har også omtalt kritikken.

– Vi har aldri sett en så stor satsing på gaming i Norge før. Det er helt greit å teste ut ting, men jeg skulle ønske at fyll, som NRK tydeligvis mener er en typisk del av gamingkulturen, ikke var en del av det.

Fossum mener at innholdet fra NRKs gaminghus vitner til at de ikke har fulgt så godt med i spillbransjen.

– De siste årene har det vært svært stort fokus på kjønnsbalansen i bransjen og hvordan kvinner og jenter behandles i spillkulturen, og mange jobber for inkludering. Da virker det mot sin hensikt at NRK er med på å hause opp historier om konkurranser om å «nedlegge flest mulig damer» i sin ungdomssatsing.

Skjermbilde fra Twitch

NRK har selv svart på kritikken i en kommentar. NRK skriver selv at prosjektet er i en beta-perioden hvor de sender fra kl. 17 hverdager og kl. 11 i helgen. Prosjektet oppgraderes hver uke, skriver de på Twitch.

– Vi oppgraderer og utvikler huset videre fra dag til dag. Vi ønsker å bygge prosjektet sammen med kjernemålgruppa vår og vi har allerede fått utrolig god nytte av å ha publikum med oss på chat hele veien, som vi ikke hadde fått hvis vi hadde testet her ute alene, skriver Øyvind Helland som er prosjektleder for NRK-satsningen.

– Hva tenker du om kritikken av at det har vært fyll og alkohol i sendinger?

– Vi skal vise unge voksne gamere og deres ekte liv. Det er jo en stereotypi at gamere kun sitter og spiller hele døgnet, men de både spiser, hører på musikk og fester som alle andre. At de en av våre tjueen første dager velger å ta en fest er altså ikke så overraskende. Det er en del av et ungt voksent gamerliv det også.

– Hvordan vurderer dere hva dere sender og hvordan planlegges innholdet som skal lages?

– LL35 er et direktesendt dokumentarisk prosjekt. Vi viser det som skjer. Så jobber vi med profilene med tanke på å være live i et sånt prosjekt, hva de bør tenke på og hvilket prosjekt dette er. Innholdet planlegger vi fra dag til dag og uke til uke, det er stort sett ulike typer gaming-innhold som planlegges, og litt av matlagingen er planlagt.

VILLA: Det er i denne villaen, som NRK kjøpte for 16 millioner i fjor, at sendingene spilles inn. Kanalen har i ettertid brukt cirka 3,5 millioner til oppussing.

Fossum håper NRK nå bruker testperioden godt og at de fremover ser bredere på dataspillkulturen som finnes.

– Gaming er mer enn folk som bare sitter og spiller. Det er viktig å se på mangfoldet. Så langt har NRKs gamingdel vært «okay», men kunne vært litt bredere. Jeg tror det vil gå seg til og at de kan få til det hvis de vil. De må greie å finne deg selv, og det forhåpentligvis uten fyllestreams.

Han tror mange heier på NRK.

– Mange har ventet lenge på at NRK endelig skal gjøre noe stort på gaming. Jeg håper de er sitt ansvar bevisst her, og at de inkluderer så mange deler av den enorme spillkulturen som de kan.