TILTAL: Jussie Smollett i følge med moren Janet Smollett utenfor rettsbygget i Leighton i Chicago mandag.

TV-stjernen Jussie Smollett i vitneboksen – nekter for lureri

Den sparkede «Empire»-skuespilleren Jussie Smollett (39) nekter fortsatt for å ha regissert et voldsangrep på seg selv.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Amerikanske Smollett nekter for selv å ha iscenesatt volden han ble utsatt for for snart tre år siden.

– Det var ikke bløff, uttalte Smollett ifølge Sky News da han for første gang inntok vitneboksen i Chicago mandag.

Smollett er tiltalt for å ha løyet for politiet, etter at to brødre har stått frem med påstander om at de ble hyret av skuespilleren til å angripe ham.

Brødrene har forklart til politiet at de skal ha fått rundt 30.000 kroner av Smollett for «jobben». Smollett forklarte i rettssalen mandag at han skrev ut en sjekk til brødrene i bytte mot kosttilskudd og treningsråd.

På direkte spørsmål om han betalte mennene for å gå løs på ham, svarte skuespilleren.

– Aldri. Absolutt ikke.

Hendelsen fant sted i januar 2019. Skuespilleren havnet på sykehus etter at han angivelig ble angrepet av to menn som kom med rasistiske og homofobe tilrop. Saken vakte stor oppmerksomhet verden over.

En snau måned senere tok saken imidlertid en brå vending. Skuespilleren ble pågrepet for falsk forklaring. Bakgrunnen var ifølge politiet at han hadde sendt rasistiske og homofobe brev til seg selv, og at han skal ha betalt de to brødrene for å iscenesette overfallet – angivelig for å promotere karrieren.

ARBEIDSLØS: Jussie Smollett, her på en rød løper i 2017, mistet jobben i 2019 og står ikke oppført med flere prosjekter på filmnettstedet IMDb.com.

Smollett ble i mars 2019 I mars i fjor tiltalt for 16 tilfeller av brudd på offentlig ro og orden og for å ha avgitt falsk forklaring. Senere ble denne siktelsen frafalt, for så å bli tatt opp igjen nesten ett år senere. I februar i fjor ble han tiltalt, og rettssaken startet nylig.

Strafferammen er på tre års fengsel.

39-åringen mistet jobben i «Empire» i februar 2019 Han ble skrevet ut av serien etter nær fem sesonger som følge av kontroversen.

Smollett har hele tiden holdt fast ved forklaringen om at han ble overfalt og sjikanert.

– Jeg vil aldri være den mannen dette ikke skjedde med. Det har forandret meg for alltid, sa skuespilleren den gangen, før spekulasjonene om rigging begynte å versere.