KJEMPER OM SEIEREN: Dragen, Snømonsteret, og Bamsen

En av disse vinner «Maskorama»: Slik blir finalen

Hvem av disse tre klarer å holde masken lengst? Enten Bamsen, Dragen eller Snømonsteret vinner «Maskorama» i kveld.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag skal det endelig avsløres hvilke deltagere som gjemmer seg bak de siste maskene.

Frosken (Arve Juritzen), Heldiggrisen (Christian Ringnes), Havfruen (Haddy N’jie), Nissen (Abid Raja) og Nøkken (Margaret Berger) er alle ute av konkurransen.

Nå kjemper Dragen, Snømonsteret, og Bamsen om hvem som klarer å holde masken lengst.

Slik blir finalen: 19.50 braker det løs med direktesending fra X-meeting Point på Hellerudsletta ved Lillestrøm. De tre finalistene synger først én sang hver, før én må ta av masken.

Bamsen er først ut og synger «Love On Top» (Beyoncé), Så er det Dragen som fremfører «Unstoppable» (SIA) før Snømonsteret av slutter denne delen av sendingen med «Caruso» (Lucio Dalla).

– Mer egnet til å forvirre enn å veilede

VGs Tor Martin Bøe har kastet terning på alle sesongens karakterer og deres opptredner, Han sier dette om de første tre låtene som skal fremføres i kveld.

– Med unntak av Snømonsterets låt er det ikke nødvendigvis noe her som sier noe som helst om hvem som er bak maskene. Dessuten er de mest åpenlyse hintene i år, som spesielt teltet til Nøkken viste, mer egnet til å forvirre enn å veilede.

Etter at tre er blitt til to synger de gjenværende en låt hver som arrangører kaller «Årets hint».

VG har oppsummert hintene så langt og her finner du naturligvis hint om hvem som kan skjule seg bak maskene til lørdagens tre finalister.

Som for eksempel dette hintet fra Bamsen:

– Som en ung kosebamse, oppvokst blant de erfarne bamsene og lekene, oppdaget jeg tidlig at konkurransen for livets gunst ville bli tøff.

Eller dette fra Dragen:

– Livet har ikke alltid vært en dans på orkideer og gode ideer, men etter regnet kommer solen.

Eller dette fraSnømonsteret:

– Jeg er lidenskapelig opptatt av det jeg holder på med. Jeg er heldig som får jobbe med noe jeg elsker.

I fjor var det Trollet som stakk av med seieren, og det var Ulrikke Brandstorp som skjulte seg bak kostymet. Da var det 1.368.000 som så finalen i løpet av helgen. Programmet ble dermed fjorårets årets mest sette på lineær-TV hos NRK.

Seer-interessen for «Maskorama» har vært skyhøy hele denne høsten. Ikke en eneste helg har seertallene ligget under millionen. Det første programmet ble sett av 1.141.000 seere. Forrige helg var det totalt 1.196.000 som fikk med seg at det var låtskriver Margaret Berger (36) som gjemte seg bak masken til Nøkken.

Men «Maskorama» har ikke bare vært en stor seersuksess, innspillingen av programmet har også vært en stor publikumssuksess. I fjor måtte Maskorama spilles inn uten publikum i salen. Men da det i oktober ble kjent at over tusen kunne være til stede i salen på under hver sending fra X-meeting Point på Hellerudsletta ved Lillestrøm, ble billettene revet bort.

Men de nye corona-restriksjonene som trådte i kraft natt til torsdag, rammet også «Maskorama». Dermed blir det bare plass til 600 – og ikke tusen som tidligere i høst.

400 slipper ikke inn

– Det er veldig leit at vi må kansellere 400 billetter. Foreløpig har vi stort sett møtt forståelse. Jeg tror de fleste skjønner at dette er begrensninger som er utenfor vår kontroll. Nå skal vi fokusere på å lage et show som funker like bra på TV-skjermen som for de som sitter i salen. Billettprisen blir selvsagt refundert, skriver prosjektredaktør i NRK Jan Egil Ådland, i en e-post til VG lørdag.